"Именно этого и добиваются". На Западе запаниковали из-за планов Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке способен привести к крушению американской империи, чего, вероятно, и добивается Иран, такое мнение в эфире Youtube-канала высказал...

МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке способен привести к крушению американской империи, чего, вероятно, и добивается Иран, такое мнение в эфире Youtube-канала высказал профессор Хельсинского университета Гленн Диесен."Очевидно, что этот конфликт с Ираном — вовсе не та быстрая "война выходного дня", которую представлял себе Трамп. У меня было ощущение, что цель США заключалась в том, чтобы начать наступление в субботу, а к открытию фондовых рынков в понедельник уже заставить иранцев капитулировать", — заявил эксперт.По его оценке, ситуация на Ближнем Востоке может вызвать самые серьезные потрясения для США."Но вместо этого мы видим, что у Соединенных Штатов теперь действительно нет выхода. Глобальная экономика уже пострадала, и даже если бы война закончилась сегодня, ее последствия, вероятно, были бы колоссальными и продолжались бы многие годы. В худшем случае это может вызвать падение всей империи США. Похоже, именно этого и добиваются иранцы", — отметил профессор.Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.

