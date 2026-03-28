"Именно этого и добиваются". На Западе запаниковали из-за планов Ирана - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Именно этого и добиваются". На Западе запаниковали из-за планов Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке способен привести к крушению американской империи, чего, вероятно, и добивается Иран, такое мнение в эфире Youtube-канала высказал... | 28.03.2026, ПРАЙМ
02:17 28.03.2026 (обновлено: 02:28 28.03.2026)
 
"Именно этого и добиваются". На Западе запаниковали из-за планов Ирана

Профессор Диесен: ситуация в Иране может привести к крушению империи США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке способен привести к крушению американской империи, чего, вероятно, и добивается Иран, такое мнение в эфире Youtube-канала высказал профессор Хельсинского университета Гленн Диесен.
"Очевидно, что этот конфликт с Ираном — вовсе не та быстрая "война выходного дня", которую представлял себе Трамп. У меня было ощущение, что цель США заключалась в том, чтобы начать наступление в субботу, а к открытию фондовых рынков в понедельник уже заставить иранцев капитулировать", — заявил эксперт.
По его оценке, ситуация на Ближнем Востоке может вызвать самые серьезные потрясения для США.
"Но вместо этого мы видим, что у Соединенных Штатов теперь действительно нет выхода. Глобальная экономика уже пострадала, и даже если бы война закончилась сегодня, ее последствия, вероятно, были бы колоссальными и продолжались бы многие годы. В худшем случае это может вызвать падение всей империи США. Похоже, именно этого и добиваются иранцы", — отметил профессор.
Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
Остров Харк - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
СМИ: Иран укрепляет оборону острова Харк на случай вторжения США
26 марта, 07:34
 
