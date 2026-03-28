"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план опасной операции в Иране - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план опасной операции в Иране
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план опасной операции в Иране - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план опасной операции в Иране
Вероятнее всего, сообщения о потенциальной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — всего лишь отвлекающий маневр, такое мнение в эфире... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T07:12+0300
2026-03-28T07:12+0300
МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Вероятнее всего, сообщения о потенциальной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — всего лишь отвлекающий маневр, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Нас может ожидать тяжелая расплата за эту оплошность. &lt;…&gt; На мой взгляд, остров Харк — просто отвлекающий маневр. Я сомневаюсь, что кто-то действительно отправится туда, потому что это слишком сложно. Хотя, может, и отправятся", — сказал он.Макгрегор также выразил уверенность, что операция по захвату острова потенциально смертельно опасна, но не имеет какого-либо существенного военного значения."Если они высадятся на остров, смогут ли они его удержать? Надеюсь, мы начинаем осознавать, что острова очень уязвимы, если только это не Борнео. Это значит, что все типы высокоточных ударных ракет и беспилотных систем могут уничтожить все, что есть на острове", — объяснил эксперт.Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата острова Харк, главного узла нефтяного экспорта Ирана в северной части Персидского залива.
ИРАН, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дуглас Макгрегор, New York Times
07:12 28.03.2026
 
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план опасной операции в Иране

Аналитик Макгрегор: слухи о захвате острова Харк могут быть отвлекающим маневром

МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Вероятнее всего, сообщения о потенциальной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — всего лишь отвлекающий маневр, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Нас может ожидать тяжелая расплата за эту оплошность. <…> На мой взгляд, остров Харк — просто отвлекающий маневр. Я сомневаюсь, что кто-то действительно отправится туда, потому что это слишком сложно. Хотя, может, и отправятся", — сказал он.
Макгрегор также выразил уверенность, что операция по захвату острова потенциально смертельно опасна, но не имеет какого-либо существенного военного значения.
"Если они высадятся на остров, смогут ли они его удержать? Надеюсь, мы начинаем осознавать, что острова очень уязвимы, если только это не Борнео. Это значит, что все типы высокоточных ударных ракет и беспилотных систем могут уничтожить все, что есть на острове", — объяснил эксперт.
Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата острова Харк, главного узла нефтяного экспорта Ирана в северной части Персидского залива.
ИРАНСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДуглас МакгрегорNew York Times
 
 
