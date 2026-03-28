Иран разрешил проход через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана

Иран согласился пропустить через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана, сообщил глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T23:11+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Иран согласился пропустить через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана, сообщил глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар. "Правительство Ирана согласилось разрешить проход через Ормузский пролив 20 судам под пакистанским флагом; ежедневно через пролив будут проходить два судна", - написал Дар на странице в соцсети X. Дар назвал решение Ирана важным шагом, который укрепит коллективные усилия по достижению мира в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

