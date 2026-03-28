"Роковое событие". СМИ предупредили о рисках из-за операции в Иране
Telegraph: конфликт грозит мировым кризисом на рынке удобрений
© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Продолжение противостояния вокруг Ирана способно спровоцировать глобальный кризис на рынке удобрений, сообщает Telegraph.
"Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра. Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде", — рассказал изданию Абдолреза Аббасян, бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Издание подчеркивает, что кризис разворачивается в момент, когда аграрные регионы Северного полушария начинают подготовку к весеннему посеву, а Австралия — к зимнему сезону.
"Это самый мрачное и роковое событие из всех, что только могли случиться", — резюмируется в публикации.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны продолжают обмениваться ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом перемирии и распорядился временно прекратить удары по энергетическим объектам Ирана. В Тегеране это опровергли, подчеркнув, что переговоров не было. По словам председателя парламента Мохаммада-Багер Галибафа, подобные заявления направлены на манипулирование рынками.
Ранее New York Times писала, что США якобы предложили Ирану план урегулирования из 15 пунктов, включая ограничения ядерной программы и ракет, открытие Ормузского пролива и снятие санкций в обмен на уступки, а также помощь в развитии мирного атома, включая проекты на АЭС "Бушер".
