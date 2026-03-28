"Роковое событие". СМИ предупредили о рисках из-за операции в Иране - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Роковое событие". СМИ предупредили о рисках из-за операции в Иране
https://1prime.ru/20260327/iran-868702534.html
https://1prime.ru/20260328/iran-868720117.html
ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, New York Times, ООН, АЭС "Бушер"
"Роковое событие". СМИ предупредили о рисках из-за операции в Иране

Telegraph: конфликт грозит мировым кризисом на рынке удобрений

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Продолжение противостояния вокруг Ирана способно спровоцировать глобальный кризис на рынке удобрений, сообщает Telegraph.
"Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра. Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде", — рассказал изданию Абдолреза Аббасян, бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
"Смертельная западня". Новый замысел Ирана напугал США
27 марта, 23:25
Как отмечается, из-за конфликта поставки мочевины, аммиака и серы нарушены уже 27 дней. В результате операции США и Израиля против Ирана около 45% мировой торговли азотными удобрениями оказалось либо остановлено, либо под угрозой.
Издание подчеркивает, что кризис разворачивается в момент, когда аграрные регионы Северного полушария начинают подготовку к весеннему посеву, а Австралия — к зимнему сезону.
"Это самый мрачное и роковое событие из всех, что только могли случиться", — резюмируется в публикации.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны продолжают обмениваться ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом перемирии и распорядился временно прекратить удары по энергетическим объектам Ирана. В Тегеране это опровергли, подчеркнув, что переговоров не было. По словам председателя парламента Мохаммада-Багер Галибафа, подобные заявления направлены на манипулирование рынками.
Ранее New York Times писала, что США якобы предложили Ирану план урегулирования из 15 пунктов, включая ограничения ядерной программы и ракет, открытие Ормузского пролива и снятие санкций в обмен на уступки, а также помощь в развитии мирного атома, включая проекты на АЭС "Бушер".
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Иран разрешил проход через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана
Вчера, 23:11
ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, New York Times, ООН, АЭС "Бушер"
 
 
