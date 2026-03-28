"Сильнее, чем ожидалось". Дерзкий шаг Ирана ужаснул Запад

Продолжение конфликта с Ираном представляется как неудача для США и Израиля, которые надеялись на быструю победу, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T23:48+0300

мировая экономика

иран

сша

израиль

дональд трамп

аэс "бушер"

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Ираном представляется как неудача для США и Израиля, которые надеялись на быструю победу, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. "Удары по стране были и остаются массированными. Под прицелом снова и снова оказывается прежде всего столица — Тегеран. Все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива. <…> Четыре недели спустя картина изменилась. Ответные удары Ирана, похоже, оказались куда сильнее ожидаемого", — говорится в публикации. Как подчеркивается, на мировую экономику оказывается давление, особенно на государства Азии. В США и Европе изменения цен на топливо показывают политическую составляющую этого вопроса. С 28 февраля идет военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран. Весь этот период стороны продолжают обмениваться ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы достигли перемирия, поэтому он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоры не проводились. Как заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет недостоверную информацию, чтобы манипулировать рынками. Накануне, по информации газеты New York Times, из неназванных источников стало известно, что Вашингтон якобы предложил Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Этот план включает отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси-структур в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничения на количество и дальность полета ракет. В ответ США предлагают снятие санкций и поддержку в развитии мирной ядерной программы, в частности на АЭС "Бушер".

