"Перестанет существовать". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран

По мнению отставного полковника Сухопутных войск США Лоуренса Уилкерсона, в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль может утратить свой статус | 28.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. По мнению отставного полковника Сухопутных войск США Лоуренса Уилкерсона, в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль может утратить свой статус государства, об этом он заявил в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена. "Ситуация для Израиля становится действительно критической. Находится там крайне опасно, все рушится. У Израиля не осталось противовоздушной обороны, однако у Ирана все еще есть ракеты. Также он использует беспилотники, чтобы нанести серьезный ущерб противнику. Мне не хотелось бы это признавать, но Израиль может перестать существовать как государство. И Нетаньяху будет предводителем этого исчезновения", — сказал он. С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран. В течение этого времени они продолжают обмениваться ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы достигли перемирия, поэтому приказал на пять дней остановить атаки на энергетическую инфраструктуру в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что таких переговоров не проводилось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет недостоверные сведения с целью манипуляции рынками. Ранее газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники, сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. Среди них — прекращение ядерной программы Ирана, отказ от поддержки прокси-структур в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение на количество и дальность полета ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности, на атомной станции "Бушер".

