https://1prime.ru/20260328/irna-868720271.html

США и Израиль нанесли удар по резервуару с водой в Иране

2026-03-28T23:38+0300

происшествия

мировая экономика

сша

иран

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

ТЕГЕРАН, 28 мар - ПРАЙМ. США и Израиль нанесли удар по резервуару с водой объемом 10 тысяч кубических метров в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на местные власти. "Несколько минут назад водный резервуар объемом 10 тысяч кубических метров в городе Хафткель (в провинции Хузестан - ред.) подвергся удару со стороны США и Израиля", - сообщает IRNA. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, израиль