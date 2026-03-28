На Камчатке зафиксировали выброс пепла на вулкане Шивелуч
2026-03-28T03:27+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар – РИА Новости. Выпадение вулканического пепла зафиксировано в двух населенных пунктах Мильковского округа и одном в Усть-Камчатском округе после пеплового выброса на вулкане Шивелуч, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"В результате пеплового выброса зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в посёлках Лазо и Атласово Мильковского муниципального округа и посёлке Ключи Усть-Камчатского муниципального округа", - проинформировали спасатели на платформе Max.
По данным ведомства, пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч, его высота составила 11,4 тысячи метров при высоте самого исполина в 3,2 тысячи метров. Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении вглубь полуострова. На пути его распространения находятся населенные пункты Усть-Камчатского и Мильковского округов. Жизнедеятельность населения не нарушена.
Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности.
На Камчатке после выброса пепла на вулкане Шивелуч выпало незначительное количество пепла
