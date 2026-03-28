"Принял главный удар". События в Киеве ошеломили Запад
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Киев оказался в числе тех, кто в наибольшей степени ощутил последствия действий США и Израиля на фоне противостояния с Ираном, пишет L'AntiDiplomatico.
"Итак, если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи", — отмечается в публикации.
По информации издания, ситуация выглядела напряженной еще ранее, после сообщения Bloomberg о том, что ресурсов Украине хватит лишь до июня. Позже Politico сообщило о перебоях в поставках вооружения Киеву из-за конфликта с Ираном. Кроме того, подчеркивается, что разногласия между США и ЕС также сказались на положении киевского режима.
"В конце концов, уже не новость, что Украина в значительной степени принимает на себя основной удар агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия", — резюмируется в материале.
Зеленский 18 марта заявлял, что Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что станет серьезным испытанием для страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок вооружений со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.