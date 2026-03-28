Врач назвала самые безопасные красители для яиц - 28.03.2026, ПРАЙМ
Врач назвала самые безопасные красители для яиц
09:29 28.03.2026
 
Врач назвала самые безопасные красители для яиц

Врач Белоусова: самые безопасные красители для яиц — луковая шелуха и свекольный сок

© fotolia.com / Sea Wave — Яйца
Яйца - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Яйца. Архивное фото
© fotolia.com / Sea Wave
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Самые безопасные красители для яиц - натуральные, такие как луковая шелуха и свекольный сок, а среди промышленных - те, которые не содержат потенциально канцерогенную добавку Е127, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.
"Безопасным для организма являются натуральные красители для яиц, которые есть практически в каждом доме. В отличие от промышленных они не содержат искусственных добавок, которые могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта", - отмечает врач.
Среди них можно назвать, например, луковую шелуху - она при окрашивании яиц дает оттенки от светло-желтого до темно-коричневого, свекольный сок - для придания нежно-розового или бордового цвета, куркуму - для создания желтого цвета, шпинат или петрушку - для получения зеленых оттенков.
"При выборе производственного красителя нужно обращать внимание на надпись на упаковке "пищевой" или "натуральный". При этом следует отметить, что такие красители могут содержать вещества, вызывающие аллергию. Также важно понимать, что хотя производственные пищевые красители разрешены к использованию, некоторые из них могут быть небезопасны для здоровья. Например, имеются данные, что эритрозин, известный как добавка Е127, потенциально является канцерогенным, поэтому стоит обращать внимание на состав, указанный на упаковке", - добавляет она.
Не следует использовать для украшения яиц художественные краски, фломастеры, маркеры, гуашь или акварель, предупреждает врач. Химические вещества из них могут проникать через микропоры скорлупы. Это может привести к негативным последствиям для здоровья детей или взрослых.
В 2026 году православные верующие в России отмечают Пасху 12 апреля. Традиционно к празднику готовят куличи, красят яйца - символ новой жизни и собираются за семейным столом. Пасха остается не только религиозным, но и глубоко культурным событием, объединяющим поколения и наполняющим весну особым смыслом.
 
