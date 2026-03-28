ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине

Минэнерго Молдавии: ЛЭП Исакча - Вулканешты восстановлена после повреждений на Украине
КИШИНЕВ, 28 мар - ПРАЙМ. Работа ключевой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ, обеспечивающей связь энергосистемы республики с европейской, полностью восстановлена после повреждений на территории Украины, сообщили в субботу в министерстве энергетики Молдавии.
На этой неделе в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту.
"Украинская сторона успешно завершила ремонтные работы. Линия Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ прошла испытания под напряжением, которые подтвердили ее безопасную и стабильную эксплуатацию. Восстановление ЛЭП позволило вернуть возможность межсистемного соединения и повысить надежность электроснабжения страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэнерго Молдавии.
Государственная компания Energocom также подтвердила, что на 28 марта потребление электроэнергии в Молдавии покрыто на 100%, отключений потребителей не планируется.
"Около 46% потребления обеспечивается за счет местного производства, включая теплоэлектроцентрали и возобновляемые источники. Еще более 26% поступает по двусторонним контрактам на импорт, а оставшиеся 28% закуплены на энергетических рынках Румынии и Украины", - отметили в компании.
Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.