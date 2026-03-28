ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/lep-868718104.html
ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине
2026-03-28T19:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_7aeb05d56675b5195fa3c9d0fc93ee7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Energocom, Молдавская ГРЭС, Интер РАО
19:29 28.03.2026
 
ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине

Минэнерго Молдавии: ЛЭП Исакча - Вулканешты восстановлена после повреждений на Украине

© РИА Новости . Сергей МальгавкоЛинии электропередач
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 28 мар - ПРАЙМ. Работа ключевой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ, обеспечивающей связь энергосистемы республики с европейской, полностью восстановлена после повреждений на территории Украины, сообщили в субботу в министерстве энергетики Молдавии.
На этой неделе в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту.
"Украинская сторона успешно завершила ремонтные работы. Линия Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ прошла испытания под напряжением, которые подтвердили ее безопасную и стабильную эксплуатацию. Восстановление ЛЭП позволило вернуть возможность межсистемного соединения и повысить надежность электроснабжения страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэнерго Молдавии.
Государственная компания Energocom также подтвердила, что на 28 марта потребление электроэнергии в Молдавии покрыто на 100%, отключений потребителей не планируется.
"Около 46% потребления обеспечивается за счет местного производства, включая теплоэлектроцентрали и возобновляемые источники. Еще более 26% поступает по двусторонним контрактам на импорт, а оставшиеся 28% закуплены на энергетических рынках Румынии и Украины", - отметили в компании.
Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.
18:18
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала