ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине

ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ

ЛЭП в Молдавии восстановили после повреждений на Украине

Работа ключевой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ, обеспечивающей связь энергосистемы республики с европейской,... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T19:29+0300

2026-03-28T19:29+0300

2026-03-28T19:29+0300

энергетика

молдавия

украина

европа

energocom

молдавская грэс

интер рао

КИШИНЕВ, 28 мар - ПРАЙМ. Работа ключевой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ, обеспечивающей связь энергосистемы республики с европейской, полностью восстановлена после повреждений на территории Украины, сообщили в субботу в министерстве энергетики Молдавии. На этой неделе в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. "Украинская сторона успешно завершила ремонтные работы. Линия Исакча - Вулканешты напряжением 400 кВ прошла испытания под напряжением, которые подтвердили ее безопасную и стабильную эксплуатацию. Восстановление ЛЭП позволило вернуть возможность межсистемного соединения и повысить надежность электроснабжения страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэнерго Молдавии. Государственная компания Energocom также подтвердила, что на 28 марта потребление электроэнергии в Молдавии покрыто на 100%, отключений потребителей не планируется. "Около 46% потребления обеспечивается за счет местного производства, включая теплоэлектроцентрали и возобновляемые источники. Еще более 26% поступает по двусторонним контрактам на импорт, а оставшиеся 28% закуплены на энергетических рынках Румынии и Украины", - отметили в компании. Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.

молдавия

украина

европа

молдавия, украина, европа, energocom, молдавская грэс, интер рао