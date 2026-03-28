https://1prime.ru/20260328/likhachev-868715324.html
Лихачев: 163 человека успешно эвакуированы в Россию с АЭС "Бушер"
Лихачев: 163 человека успешно эвакуированы в Россию с АЭС "Бушер" - 28.03.2026, ПРАЙМ
Лихачев: 163 человека успешно эвакуированы в Россию с АЭС "Бушер"
Очередной этап вывоза персонала с иранской АЭС "Бушер" завершился в субботу, все 163 сотрудника, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, сообщил... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T16:00+0300
2026-03-28T16:00+0300
2026-03-28T16:00+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Очередной этап вывоза персонала с иранской АЭС "Бушер" завершился в субботу, все 163 сотрудника, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс занял чуть более трех дней и прошел без происшествий", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
Лихачев: 163 человека успешно эвакуированы в Россию с АЭС "Бушер"
Лихачев: все 163 сотрудника, покинувшие Бушерскую АЭС в среду, вернулись в Россию