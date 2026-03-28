Лихачев: 163 человека успешно эвакуированы в Россию с АЭС "Бушер"

2026-03-28T16:00+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Очередной этап вывоза персонала с иранской АЭС "Бушер" завершился в субботу, все 163 сотрудника, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс занял чуть более трех дней и прошел без происшествий", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

