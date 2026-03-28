Удар по площадке иранской АЭС "Бушер" обошелся без жертв, заявил Лихачев

2026-03-28T16:05+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Новый удар по площадке иранской АЭС "Бушер", к счастью, обошелся без жертв, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Вечером в пятницу в третий удар пришёлся по площадке действующего первого энергоблока, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции. "Жертв, к счастью, нет", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

