Новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности, заявил Лихачев

Новый удар по площадке действующего блока №1 иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

2026-03-28T16:29+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Новый удар по площадке действующего блока №1 иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Вечером в пятницу третий удар пришёлся по площадке действующего первого энергоблока, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции. "Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

