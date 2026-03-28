Новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности, заявил Лихачев - 28.03.2026, ПРАЙМ
Новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности, заявил Лихачев
Новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности, заявил Лихачев
Новый удар по площадке действующего блока №1 иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T16:29+0300
16:29 28.03.2026
 
Лихачев: новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности

© РИА Новости . Алексей Даничев | Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Новый удар по площадке действующего блока №1 иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Вечером в пятницу третий удар пришёлся по площадке действующего первого энергоблока, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.
"Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Лихачев: 163 человека успешно эвакуированы в Россию с АЭС "Бушер"
