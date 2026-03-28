Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина - 28.03.2026, ПРАЙМ
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260328/lokomotiv-868713572.html
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина - 28.03.2026, ПРАЙМ
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина
Локомотив пассажирского поезда в субботу сошел с рельсов на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T14:25+0300
2026-03-28T14:25+0300
происшествия
бизнес
россия
южно-сахалинск
сахалин
мчс
ржд
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – ПРАЙМ. Локомотив пассажирского поезда в субботу сошел с рельсов на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "В районе села Взморье на железнодорожном перегоне Южно-Сахалинск – Поронайск локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов. По информации, у локомотива пассажирского поезда №6303 сошла вторая и шестая колесные пары", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов между Южно-Сахалинском и Томари и Ноглики будет временно приостановлено. Аварийно-восстановительные работы будет проводить бригада из 10 человек 2 единиц техники от РЖД, которая сформирована из специалистов Южно-Сахалинска и Поронайска. Обстоятельства и причины аварии, как отмечает пресс-служба ведомства, уточняются.
южно-сахалинск
сахалин
бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, мчс, ржд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, МЧС, РЖД
14:25 28.03.2026
 
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина

МЧС: локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина

© fotolia.com / Harald BiebelЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути. Архивное фото
Железнодорожные пути. Архивное фото
© fotolia.com / Harald Biebel
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – ПРАЙМ. Локомотив пассажирского поезда в субботу сошел с рельсов на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.
"В районе села Взморье на железнодорожном перегоне Южно-Сахалинск – Поронайск локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов. По информации, у локомотива пассажирского поезда №6303 сошла вторая и шестая колесные пары", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов между Южно-Сахалинском и Томари и Ноглики будет временно приостановлено.
Аварийно-восстановительные работы будет проводить бригада из 10 человек 2 единиц техники от РЖД, которая сформирована из специалистов Южно-Сахалинска и Поронайска.
Обстоятельства и причины аварии, как отмечает пресс-служба ведомства, уточняются.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯЮжно-СахалинскСахалинМЧСРЖД
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
