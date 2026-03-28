Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина - 28.03.2026, ПРАЙМ

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов на юге Сахалина

Локомотив пассажирского поезда в субботу сошел с рельсов на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.

2026-03-28T14:25+0300

2026-03-28T14:25+0300

2026-03-28T14:25+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – ПРАЙМ. Локомотив пассажирского поезда в субботу сошел с рельсов на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "В районе села Взморье на железнодорожном перегоне Южно-Сахалинск – Поронайск локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов. По информации, у локомотива пассажирского поезда №6303 сошла вторая и шестая колесные пары", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов между Южно-Сахалинском и Томари и Ноглики будет временно приостановлено. Аварийно-восстановительные работы будет проводить бригада из 10 человек 2 единиц техники от РЖД, которая сформирована из специалистов Южно-Сахалинска и Поронайска. Обстоятельства и причины аварии, как отмечает пресс-служба ведомства, уточняются.

южно-сахалинск

сахалин

бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, мчс, ржд