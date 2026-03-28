Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Дагестане

Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Дагестане, заявили в ведомстве. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T15:05+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Дагестане, заявили в ведомстве. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов МЧС эвакуирует людей. Экстренные и коммунальные службы Дагестана перевели на усиленный режим работы, медучреждения – в режим особой готовности. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Республике Дагестан. Из-за неблагоприятных погодных условий шквалистого ветра и ливней в Республике Дагестан произошло подтопление ряда энергообъектов, в том числе ключевых распределительных подстанций электросетевого комплекса. Часть потребителей 20 районов региона и города Махачкала остались без электроснабжения", - говорится в сообщении. На территории Махачкала введен режим ЧС для возможности задействования дополнительных сил и средств. Создан оперативный штаб. Он продолжит работать до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей региона. При участии сил МЧС России проводится откачка воды с территорий энергообьектов. Министерство энергетики РФ находится в непрерывном контакте с командой региона и в штатном режиме отслеживает ход аварийно-восстановительных работ, добавили в ведомстве.

