Минпромторг заявил о достаточном количестве лекарств от аллергии в России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/minpromtorg-868711803.html
Минпромторг заявил о достаточном количестве лекарств от аллергии в России
Российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии; кроме того, отмечается стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех... | 28.03.2026, ПРАЙМ
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d302960d3f96821801b7811d6be070.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии; кроме того, отмечается стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех препаратов от аллергии, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Минпромторг России отмечает стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех антигистаминных лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Так, по состоянию на конец марта 2026 года, субъекты обращения лекарственных средств представили информацию о 359 сериях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации, что говорит о готовности производителей к межсезонью", - пояснили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что в госреестре лекарственных средств на сегодня содержатся сведения о 407 регистрационных удостоверениях лекарств, соответствующих 23 международным непатентованным наименованиям, относящихся к группам "Антигистаминные средства системного действия" и "Препараты для лечения зуда, включая антигистаминные, анестетики и другие". При этом только 4 лекарственных вещества входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. По ним на территории России обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции. "По данным аналитических агентств, объем фармацевтического рынка антигистаминных лекарственных препаратов Российской Федерации по итогам 2025 года составил более 31 миллиарда рублей и более 99 миллионов упаковок (примерно +14,0% и +0,80% по сравнению с 2024 годом соответственно)", - добавили в Минпромторге РФ. Основную долю рынка препаратов от аллергии составляет аптечный сегмент - более 95% в натуральном выражении. Производство лекарств осуществляется в соответствии с планом конкретного производителя на основе фактического спроса системы здравоохранения, в том числе с учетом его возможных сезонных колебаний, заключили в ведомстве.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9e57693a8f2f4003d9399863cced696.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:17 28.03.2026
 
Минпромторг: российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Таблетки. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии; кроме того, отмечается стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех препаратов от аллергии, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Минпромторг России отмечает стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех антигистаминных лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Так, по состоянию на конец марта 2026 года, субъекты обращения лекарственных средств представили информацию о 359 сериях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации, что говорит о готовности производителей к межсезонью", - пояснили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что в госреестре лекарственных средств на сегодня содержатся сведения о 407 регистрационных удостоверениях лекарств, соответствующих 23 международным непатентованным наименованиям, относящихся к группам "Антигистаминные средства системного действия" и "Препараты для лечения зуда, включая антигистаминные, анестетики и другие".
При этом только 4 лекарственных вещества входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. По ним на территории России обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции.
"По данным аналитических агентств, объем фармацевтического рынка антигистаминных лекарственных препаратов Российской Федерации по итогам 2025 года составил более 31 миллиарда рублей и более 99 миллионов упаковок (примерно +14,0% и +0,80% по сравнению с 2024 годом соответственно)", - добавили в Минпромторге РФ.
Основную долю рынка препаратов от аллергии составляет аптечный сегмент - более 95% в натуральном выражении.
Производство лекарств осуществляется в соответствии с планом конкретного производителя на основе фактического спроса системы здравоохранения, в том числе с учетом его возможных сезонных колебаний, заключили в ведомстве.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала