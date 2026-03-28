Минпромторг заявил о достаточном количестве лекарств от аллергии в России

2026-03-28T12:17+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российские производители антигистаминных лекарств готовы к сезону аллергии; кроме того, отмечается стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех препаратов от аллергии, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Минпромторг России отмечает стабильный и регулярный ввод в гражданский оборот всех антигистаминных лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Так, по состоянию на конец марта 2026 года, субъекты обращения лекарственных средств представили информацию о 359 сериях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации, что говорит о готовности производителей к межсезонью", - пояснили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что в госреестре лекарственных средств на сегодня содержатся сведения о 407 регистрационных удостоверениях лекарств, соответствующих 23 международным непатентованным наименованиям, относящихся к группам "Антигистаминные средства системного действия" и "Препараты для лечения зуда, включая антигистаминные, анестетики и другие". При этом только 4 лекарственных вещества входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. По ним на территории России обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции. "По данным аналитических агентств, объем фармацевтического рынка антигистаминных лекарственных препаратов Российской Федерации по итогам 2025 года составил более 31 миллиарда рублей и более 99 миллионов упаковок (примерно +14,0% и +0,80% по сравнению с 2024 годом соответственно)", - добавили в Минпромторге РФ. Основную долю рынка препаратов от аллергии составляет аптечный сегмент - более 95% в натуральном выражении. Производство лекарств осуществляется в соответствии с планом конкретного производителя на основе фактического спроса системы здравоохранения, в том числе с учетом его возможных сезонных колебаний, заключили в ведомстве.

