https://1prime.ru/20260328/moshenniki-868705349.html

В "МТС Защитнике" рассказали, как мошенники обманывают россиян

Мошенники обманывают россиян, предлагая почистить ливневую канализацию и участки от снега по "эксклюзивной" цене, чтобы избежать подтоплений, схема направлена...

2026-03-28T02:48+0300

общество

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868705349.jpg?1774655299

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян, предлагая почистить ливневую канализацию и участки от снега по "эксклюзивной" цене, чтобы избежать подтоплений, схема направлена на кражу денежных средств, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Новая схема связана с опасениями людей из-за тающего снега, который в этом году выпал во многих регионах России в аномальных количествах. Злоумышленники преимущественно звонят жителям частного сектора: от лица разных компаний они предупреждают о необходимости срочной очистки ливневой канализации и участка от скопившегося снега, чтобы избежать подтоплений", - сообщили там. Если потенциальная жертва интересуется предложением, злоумышленник присылает по смс ссылку для "предварительного бронирования" и оплаты услуги по специальной цене. После перехода по ссылке и ввода данных карты происходит списание денег. "Однако никаких работ не выполняется - компания и услуга оказываются ненастоящими", - пояснили в сервисе. Отмечается, что схема особо опасна и актуальна для россиян. После аномальной зимы многие опасаются масштабного таяния снега и возможных подтоплений. Мошенники используют это чувство тревоги, создают ощущение срочности и предлагают "эксклюзивные условия" для быстрого решения проблемы со снегом, из-за чего жертва полностью теряет бдительность. При общении по телефону важно помнить, что настоящие компании, занимающиеся очисткой ливневок и участков, никогда не просят предоплату по ссылкам из смс, добавляют эксперты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

