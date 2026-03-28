В Дагестане из-за дождей обрушился железнодорожный мост
Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане, сообщил глава города Корголи Корголиев на фоне дождей. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T12:31+0300
2026-03-28T12:47+0300
МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане, сообщил глава города Корголи Корголиев на фоне дождей. В субботу на территории Дагестана из-за обильных осадков произошли масштабные подтопления. "В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Корголиева. Оперативный штаб продолжает работу, все службы находятся на местах, добавил мэр.В результате обрушения моста пострадавших нет, уточнила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В связи с происшествием ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
