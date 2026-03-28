https://1prime.ru/20260328/most-868711956.html

В Дагестане из-за дождей обрушился железнодорожный мост

В Дагестане из-за дождей обрушился железнодорожный мост - 28.03.2026, ПРАЙМ

В Дагестане из-за дождей обрушился железнодорожный мост

Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане, сообщил глава города Корголи Корголиев на фоне дождей.

2026-03-28T12:31+0300

2026-03-28T12:31+0300

2026-03-28T12:47+0300

происшествия

бизнес

россия

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868712108_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_1487378b2e9a5fa5c50cd7043a6e65fd.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане, сообщил глава города Корголи Корголиев на фоне дождей. В субботу на территории Дагестана из-за обильных осадков произошли масштабные подтопления. "В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Корголиева. Оперативный штаб продолжает работу, все службы находятся на местах, добавил мэр.В результате обрушения моста пострадавших нет, уточнила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В связи с происшествием ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дагестан