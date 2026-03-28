Власти Ставрополья ожидают получить миллиард рублей туристического налога

2026-03-28T08:31+0300

ПЯТИГОРСК, 28 мар – ПРАЙМ. Сумма уплаченного туристического налога в Ставропольском крае может достичь 1 миллиарда рублей при высоком турпотоке в 2026 году, сообщили РИА Новости в министерстве туризма региона. "Планируемый туристический налог на 2026 год в Ставропольском крае составит около 960 миллионов рублей. При высоком туристическом потоке ожидается, что сумма составит порядка 1 миллиарда рублей", – сообщил собеседник агентства. Курортный сбор для туристов был экспериментально введен в Ставропольском крае в 2018 году. По словам губернатора Владимира Владимирова, это помогло региону привлечь 2,4 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры городов-курортов. С 1 января 2025 года курортный сбор был заменен туристическим налогом, который, в отличие от сбора, платят гостиницы, отели, здравницы и санатории. В 2025 году налог составлял 1% от дохода объекта по итогам проживания гостей. Налог действует в 25 округах Ставропольского края, включая города Кавказских Минеральных Вод.

туризм, бизнес, россия