https://1prime.ru/20260328/nalog-868709226.html
Власти Ставрополья ожидают получить миллиард рублей туристического налога
2026-03-28T08:31+0300
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867663589_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b21ed2b88a2d652ccf7bb4b35e0c7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867663589_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_680eaa6d567fa6ac3019d8db59f2516b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПЯТИГОРСК, 28 мар – ПРАЙМ. Сумма уплаченного туристического налога в Ставропольском крае может достичь 1 миллиарда рублей при высоком турпотоке в 2026 году, сообщили РИА Новости в министерстве туризма региона.
"Планируемый туристический налог на 2026 год в Ставропольском крае составит около 960 миллионов рублей. При высоком туристическом потоке ожидается, что сумма составит порядка 1 миллиарда рублей", – сообщил собеседник агентства.
Курортный сбор для туристов был экспериментально введен в Ставропольском крае в 2018 году. По словам губернатора Владимира Владимирова, это помогло региону привлечь 2,4 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры городов-курортов.
С 1 января 2025 года курортный сбор был заменен туристическим налогом, который, в отличие от сбора, платят гостиницы, отели, здравницы и санатории. В 2025 году налог составлял 1% от дохода объекта по итогам проживания гостей. Налог действует в 25 округах Ставропольского края, включая города Кавказских Минеральных Вод.