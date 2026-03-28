Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Минский хладокомбинат No2" поставил в Россию около 30 тонн пломбира
"Минский хладокомбинат No2" поставил в Россию около 30 тонн пломбира
"Минский хладокомбинат No2" поставил в Россию около 30 тонн пломбира - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Минский хладокомбинат No2" поставил в Россию около 30 тонн пломбира
Белорусское предприятие "Минский хладокомбинат №2" поставило на российский рынок около 30 тонн своего нового продукта - "белорусского пломбира" со вкусом... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T02:18+0300
2026-03-28T02:18+0300
МИНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Белорусское предприятие "Минский хладокомбинат №2" поставило на российский рынок около 30 тонн своего нового продукта - "белорусского пломбира" со вкусом драника, сообщила РИА Новости начальник отдела продаж предприятия Дарья Смарцова. Ранее корреспондент РИА Новости обнаружил в торговой сети Минска сладко-соленое мороженое пломбир в вафельном рожке со вкусом драника. На Минском хладокомбинате №2, который выпускает этот продукт, рассказали агентству, что это – новинка предприятия, рассчитанная как на белорусского покупателя, так и на иностранного потребителя и туриста. Выпуск начался в конце февраля. Там пояснили, что драник со сметаной – традиционное блюдо белорусской кухни, поэтому сотрудники хладокомбината постарались воплотить его в производимой предприятием продукции. Рожок произведен из сухих картофеля и жареного лука, и, как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир. "Мы осуществляем отгрузки (этого мороженого – ред.) во все регионы Беларуси. Также осуществляются поставки в Российскую Федерацию. Тридцать тонн мороженого уже отгружено в торговые объекты в Беларуси, еще столько же отправлено на экспорт в Россию", - сказала собеседник агентства. Она уточнила, что экспортные поставки идут в основном в Москву и Московскую область. "Для новинки это (объемы отгрузки в торговлю – ред.) очень много. Мы производим и сразу продаем. В остатках оно не лежит, можно сказать, торгуем с колес", - подчеркнула Смарцова. Минский хладокомбинат №2 работает в Белоруссии с 1950 года, основа его производства – мороженое, которое реализуется не только в республике, России и других странах постсоветского пространства, но и в Китае. Постоянно в ассортименте предприятия около 60 наименований мороженого.
белоруссия
минск
москва
бизнес, россия, белоруссия, минск, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МОСКВА
02:18 28.03.2026
 
"Минский хладокомбинат No2" поставил в Россию около 30 тонн пломбира

"Минский хладокомбинат No2" поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника

МИНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Белорусское предприятие "Минский хладокомбинат №2" поставило на российский рынок около 30 тонн своего нового продукта - "белорусского пломбира" со вкусом драника, сообщила РИА Новости начальник отдела продаж предприятия Дарья Смарцова.
Ранее корреспондент РИА Новости обнаружил в торговой сети Минска сладко-соленое мороженое пломбир в вафельном рожке со вкусом драника. На Минском хладокомбинате №2, который выпускает этот продукт, рассказали агентству, что это – новинка предприятия, рассчитанная как на белорусского покупателя, так и на иностранного потребителя и туриста. Выпуск начался в конце февраля. Там пояснили, что драник со сметаной – традиционное блюдо белорусской кухни, поэтому сотрудники хладокомбината постарались воплотить его в производимой предприятием продукции. Рожок произведен из сухих картофеля и жареного лука, и, как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир.
"Мы осуществляем отгрузки (этого мороженого – ред.) во все регионы Беларуси. Также осуществляются поставки в Российскую Федерацию. Тридцать тонн мороженого уже отгружено в торговые объекты в Беларуси, еще столько же отправлено на экспорт в Россию", - сказала собеседник агентства.
Она уточнила, что экспортные поставки идут в основном в Москву и Московскую область.
"Для новинки это (объемы отгрузки в торговлю – ред.) очень много. Мы производим и сразу продаем. В остатках оно не лежит, можно сказать, торгуем с колес", - подчеркнула Смарцова.
Минский хладокомбинат №2 работает в Белоруссии с 1950 года, основа его производства – мороженое, которое реализуется не только в республике, России и других странах постсоветского пространства, но и в Китае. Постоянно в ассортименте предприятия около 60 наименований мороженого.
 
