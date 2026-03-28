Опрос: каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный ИИ

Опрос: каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный ИИ - 28.03.2026, ПРАЙМ

Опрос: каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный ИИ

Каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный искусственным интеллектом (ИИ), но платить за него столько же, сколько за обычный, пока согласны... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T13:35+0300

2026-03-28T13:35+0300

2026-03-28T13:35+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный искусственным интеллектом (ИИ), но платить за него столько же, сколько за обычный, пока согласны только 9%, выяснил для РИА Новости разработчик ИИ-решений MWS AI (входит в MTS Web Services). "Платить за спектакль, созданный искусственным интеллектом, столько же, сколько за обычный, готовы лишь 9% российских театралов, хотя посмотреть на такую постановку согласился бы каждый второй житель страны", - говорится в исследовании. Еще 41% театралов скорее согласны с такой ценой, треть хотели бы платить меньше, а 17% не пошли бы вовсе. По данным опроса, в театр ходят чуть больше половины россиян. Среди женщин этот показатель составляет 59%, среди мужчин - 48%. Наиболее активная аудитория - люди старше 50 лет: театр посещают 73% респондентов в возрасте 50-59 лет и 70% - в возрасте 60 лет и старше. Среди молодежи 18-24 лет в театр ходят 44%. Более половины опрошенных готовы посетить спектакль, полностью созданный ИИ. Отказались бы 25%, нейтральную позицию занимают 22%. При этом среди тех, кто регулярно ходит в театр, готовность заметно выше: 62% пошли бы на такой спектакль, отказались бы лишь 17%. Среди тех, кто в театр не ходит, 43% готовы пойти, 34% - нет. Среди театралов 38% считают, что робот с ИИ не может заменить живого актера, 31% допускают такую возможность, столько же затруднились с ответом. Наибольший скептицизм встречается у аудитории 50-59 лет - половина опрошенных против замены. Группа 25-34 лет относится к этой идее наиболее лояльно: 42% допускают, что ИИ мог бы заменить актера. Большинство театралов готовы доверить нейросетям создание декораций и костюмов, половина бы отдала под управлении ИИ постановку сценического света. Написание сценария нейросетью приемлемо для трети, постановка спектакля - для каждого девятого, актерская игра - только для 7%. Важным сохранить традиционный театр без ИИ считает абсолютное большинство театральной аудитории. При этом его использование назвали признаком современного искусства только половина из них. Не согласны с этим 27%. Чаще всего такую связь проводят респонденты 25-34 лет, реже всего - аудитория старше 60 лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество