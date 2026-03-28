Опрос: каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный ИИ - 28.03.2026, ПРАЙМ
Опрос: каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный ИИ
13:35 28.03.2026
 
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин готов пойти на спектакль, созданный искусственным интеллектом (ИИ), но платить за него столько же, сколько за обычный, пока согласны только 9%, выяснил для РИА Новости разработчик ИИ-решений MWS AI (входит в MTS Web Services).
"Платить за спектакль, созданный искусственным интеллектом, столько же, сколько за обычный, готовы лишь 9% российских театралов, хотя посмотреть на такую постановку согласился бы каждый второй житель страны", - говорится в исследовании.
Еще 41% театралов скорее согласны с такой ценой, треть хотели бы платить меньше, а 17% не пошли бы вовсе.
По данным опроса, в театр ходят чуть больше половины россиян. Среди женщин этот показатель составляет 59%, среди мужчин - 48%. Наиболее активная аудитория - люди старше 50 лет: театр посещают 73% респондентов в возрасте 50-59 лет и 70% - в возрасте 60 лет и старше. Среди молодежи 18-24 лет в театр ходят 44%.
Более половины опрошенных готовы посетить спектакль, полностью созданный ИИ. Отказались бы 25%, нейтральную позицию занимают 22%. При этом среди тех, кто регулярно ходит в театр, готовность заметно выше: 62% пошли бы на такой спектакль, отказались бы лишь 17%. Среди тех, кто в театр не ходит, 43% готовы пойти, 34% - нет.
Среди театралов 38% считают, что робот с ИИ не может заменить живого актера, 31% допускают такую возможность, столько же затруднились с ответом. Наибольший скептицизм встречается у аудитории 50-59 лет - половина опрошенных против замены. Группа 25-34 лет относится к этой идее наиболее лояльно: 42% допускают, что ИИ мог бы заменить актера.
Большинство театралов готовы доверить нейросетям создание декораций и костюмов, половина бы отдала под управлении ИИ постановку сценического света. Написание сценария нейросетью приемлемо для трети, постановка спектакля - для каждого девятого, актерская игра - только для 7%.
Важным сохранить традиционный театр без ИИ считает абсолютное большинство театральной аудитории. При этом его использование назвали признаком современного искусства только половина из них. Не согласны с этим 27%. Чаще всего такую связь проводят респонденты 25-34 лет, реже всего - аудитория старше 60 лет.
 
