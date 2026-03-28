Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии призвали начать переговоры с Россией по "Северному потоку 2" - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260328/peregovory-868709751.html
В Германии призвали начать переговоры с Россией по "Северному потоку 2"
В Германии призвали начать переговоры с Россией по "Северному потоку 2"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867969106_0:152:2874:1769_1920x0_80_0_0_4b15b6630fe7f37c2ecb2cc55b69760c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867969106_479:0:2874:1796_1920x0_80_0_0_ebf24aa7b7f8ded106c7d17d0a177eb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:19 28.03.2026
 
В Германии призвали начать переговоры с Россией по "Северному потоку 2"

Нимайер: ФРГ при дефиците топлива нужны переговоры с Россией по поставкам газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции
Сотрудник газоприемной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Сотрудник газоприемной станции. Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток 2" и получении другого топлива из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии.
"Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность", - сказал Нимайер РИА Новости.
По его мнению, ключевым пунктом таких договоренностей с Россией стал бы запуск поставок газа через "Северный поток 2", а также импорт российских нефти и дизеля. Препятствием на этом пути были бы санкции, но возвращение от них к нормальным отношениям с Россией избавило бы Германию и Евросоюз в целом от нынешних проблем, добавил политик.
"Нужно просто снять санкции, и у нас немедленно будет топливо для европейской экономики", - подчеркнул он.
В 2025 году ЕС ввел запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков". Теракты на газопроводах, по итогам которых часть "Северного потока 2" уцелела, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала