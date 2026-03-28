https://1prime.ru/20260328/peregovory-868709751.html

В Германии призвали начать переговоры с Россией по "Северному потоку 2"

Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке...

2026-03-28T09:19+0300

экономика

газ

россия

германия

дания

швеция

ес

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867969106_0:152:2874:1769_1920x0_80_0_0_4b15b6630fe7f37c2ecb2cc55b69760c.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток 2" и получении другого топлива из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что российские нефтепродукты в текущих условиях дефицита на мировом рынке востребованы, дисконты снизились, по ряду направлений есть даже премии. "Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность", - сказал Нимайер РИА Новости. По его мнению, ключевым пунктом таких договоренностей с Россией стал бы запуск поставок газа через "Северный поток 2", а также импорт российских нефти и дизеля. Препятствием на этом пути были бы санкции, но возвращение от них к нормальным отношениям с Россией избавило бы Германию и Евросоюз в целом от нынешних проблем, добавил политик. "Нужно просто снять санкции, и у нас немедленно будет топливо для европейской экономики", - подчеркнул он. В 2025 году ЕС ввел запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков". Теракты на газопроводах, по итогам которых часть "Северного потока 2" уцелела, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

