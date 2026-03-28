Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переводы через СБП станут доступны филиалам иностранных банков - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/perevody-868704220.html
Переводы через СБП станут доступны филиалам иностранных банков
2026-03-28T00:47+0300
банки
финансы
россия
банк россия
банк россии
нра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868704220.jpg?1774648067
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Переводы через СБП станут доступны филиалам иностранных банков с 1 апреля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переводы через систему быстрых платежей (СБП) станут доступны филиалам иностранных банков - прямым участникам платежной системы Банка России с 1 апреля. Это может подтолкнуть интерес зарубежных банков из дружественных стран к открытию своих филиалов в России, считают опрошенные РИА Новости аналитики и банкиры.
Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов рассматривает предоставление филиалам иностранных банков возможности использования СБП как "очередной этап либерализации доступа иностранных банков из дружественных стран на российский банковский рынок".
"Нельзя отрицать, что расширение возможностей филиалов может подтолкнуть некоторые иностранные банки к открытию филиалов в России", - сказал он.
Аналитик пояснил, что в случае выхода на российский рынок филиалы иностранных банков смогут проводить через СБП не все виды операций, доступные российским банкам, а только те, которые разрешены им федеральным законом.
"В частности, они вправе совершать конверсионные операции наличной и безналичной иностранной валюты, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета", - отметил он.
При этом филиалам иностранных банков по‑прежнему запрещено открывать и вести счета физических лиц, а также привлекать вклады. "Но Минфин выступал с предложением о снятии такого запрета, вероятно, это станет следующим этапом смягчения условий для иностранных филиалов", - спрогнозировал Жолобов.
Сроки зачисления средств при переводах через СБП, если одним из участников выступает филиал иностранного банка, могут быть технически более длительными по сравнению со стандартными переводами между российскими банками, обратил внимание аналитик. Такая операция может обрабатываться дольше, хотя внутри части системы в России перевод осуществляется мгновенно, сказал он.
Советник председателя совета директоров АО "Национальный Банк Сбережений" Оксана Скареднова считает, что если все участники корректно подключены и соблюдают требования СБП, переводы будут проходить в стандартном режиме - за секунды. "Любые отклонения скорее будут связаны с внутренними процедурами банка, а не с особенностями СБП как инфраструктуры", - добавила она.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала