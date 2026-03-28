В Польше упал неопознанный летающий объект

В Польше упал неопознанный летающий объект - 28.03.2026, ПРАЙМ

В Польше упал неопознанный летающий объект

Неопознанный летающий объект упал недалеко от Минска Мазовецкого на востоке Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

2026-03-28T18:18+0300

2026-03-28T18:18+0300

2026-03-28T18:18+0300

ВАРШАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Неопознанный летающий объект упал недалеко от Минска Мазовецкого на востоке Польши, сообщает радиостанция RMF FM. "Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, недалеко от Минска Мазовецкого", - говорится в сообщении. Уточняется, что объект упал довольно далеко от построек, никто не пострадал. По данным радиостанции, это мог быть аппарат, перевозивший посылку, содержимое которой пока неизвестно. На место выехала специальная группа полицейских и саперы. Территория оцеплена полицией и спасателями.

https://1prime.ru/20260327/tamozhnya-868701537.html

минск

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , минск, польша