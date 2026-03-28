Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо - 28.03.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо
Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо - 28.03.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо
Россия в феврале этого года нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо в годовом выражении - до 1,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости,... | 28.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо в годовом выражении - до 1,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Россия в конце зимы обеспечила около 4% импортных потребностей Японии в этом виде морепродуктов. В основном Страна восходящего солнца закупает их у Китая, Таиланда и Индонезии. При этом поставки морских ежей, по которым Россия несколько раз фиксировала рекордный экспорт в Японию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале выросли на 14% - до 8,85 миллиона долларов. В месячном же выражении была небольшая просадка - на 5,6%.
россия, япония, китай, таиланд
Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ТАИЛАНД
09:00 28.03.2026
 
Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо

Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию до $1,2 млн

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо в годовом выражении - до 1,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Россия в конце зимы обеспечила около 4% импортных потребностей Японии в этом виде морепродуктов. В основном Страна восходящего солнца закупает их у Китая, Таиланда и Индонезии.
При этом поставки морских ежей, по которым Россия несколько раз фиксировала рекордный экспорт в Японию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале выросли на 14% - до 8,85 миллиона долларов. В месячном же выражении была небольшая просадка - на 5,6%.
 
