Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо

2026-03-28T09:00+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года нарастила поставки кальмаров в Японию более чем вчетверо в годовом выражении - до 1,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Россия в конце зимы обеспечила около 4% импортных потребностей Японии в этом виде морепродуктов. В основном Страна восходящего солнца закупает их у Китая, Таиланда и Индонезии. При этом поставки морских ежей, по которым Россия несколько раз фиксировала рекордный экспорт в Японию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале выросли на 14% - до 8,85 миллиона долларов. В месячном же выражении была небольшая просадка - на 5,6%.

