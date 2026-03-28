Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей

2026-03-28T11:30+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям этих регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Это решение, как уточнили в пресс-службе кабмина, позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь и выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости. "Также подписано распоряжение о выделении более 40 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. Речь идёт о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года", - указано в сообщении правительства. По данным пресс-службы кабмина, на размещение и питание людей в ПВР правительство направило Белгородской и Курской областям в целом около 49 миллиардов рублей в 2022–2025 годах.

