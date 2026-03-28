https://1prime.ru/20260328/pravitelstvo-868711127.html
Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей
Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям этих регионов, сообщила... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T11:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868711127.jpg?1774686604
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям этих регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Это решение, как уточнили в пресс-службе кабмина, позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь и выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости. "Также подписано распоряжение о выделении более 40 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. Речь идёт о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года", - указано в сообщении правительства. По данным пресс-службы кабмина, на размещение и питание людей в ПВР правительство направило Белгородской и Курской областям в целом около 49 миллиардов рублей в 2022–2025 годах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
