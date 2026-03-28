Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/pravitelstvo-868711127.html
Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей
Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей - 28.03.2026, ПРАЙМ
Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей
Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям этих регионов, сообщила... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T11:30+0300
2026-03-28T11:30+0300
россия
общество
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868711127.jpg?1774686604
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям этих регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Это решение, как уточнили в пресс-службе кабмина, позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь и выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости. "Также подписано распоряжение о выделении более 40 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. Речь идёт о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года", - указано в сообщении правительства. По данным пресс-службы кабмина, на размещение и питание людей в ПВР правительство направило Белгородской и Курской областям в целом около 49 миллиардов рублей в 2022–2025 годах.
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , белгородская область
РОССИЯ, Общество , Белгородская область
11:30 28.03.2026
 
Правительство направит Белгородской и Курской областям 340 миллионов рублей

Кабмин выделил Белгородской и Курской областям 340 млн руб на помощь жителям

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 340 миллионов рублей Белгородской и Курской областям на оказание помощи жителям этих регионов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 миллионов рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Это решение, как уточнили в пресс-службе кабмина, позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь и выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.
"Также подписано распоряжение о выделении более 40 миллионов рублей Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. Речь идёт о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года", - указано в сообщении правительства.
По данным пресс-службы кабмина, на размещение и питание людей в ПВР правительство направило Белгородской и Курской областям в целом около 49 миллиардов рублей в 2022–2025 годах.
 
РОССИЯОбществоБелгородская область
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала