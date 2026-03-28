https://1prime.ru/20260328/pravitelstvo-868718505.html

Правительство проиндексировало выплату родственникам погибших таможенников

2026-03-28T20:06+0300

экономика

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ проиндексировало на 7,6% размер ежемесячной компенсации, положенной в случае потери кормильца родственникам таможенников, сотрудников противопожарной службы и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. "Правительство Российской Федерации постановляет: увеличить размер ежемесячной денежной компенсации, определенный в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 11 федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с применением коэффициента 1,076", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Этот закон регулирует вопросы денежного и социального обеспечения сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов РФ, в том числе уволенных со службы, а также членов их семей и находящихся на их иждивении. Согласно указанной норме, в случае смерти сотрудника или ветерана из-за увечья или повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, его близким ежемесячно выплачивается денежная компенсация помимо назначенной им пенсии по потере кормильца. Право на такую доплату имеют несовершеннолетние дети и супруги погибших, родители-пенсионеры или инвалиды, ряд других категорий. В документе кабмина отмечено, что повышение денежной компенсации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года. Расходы, связанные с реализацией этого решения, будут производиться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующим органам власти.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф