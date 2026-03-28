Правительство проиндексировало выплату родственникам погибших таможенников
Правительство проиндексировало выплату родственникам погибших таможенников - 28.03.2026, ПРАЙМ
Правительство проиндексировало выплату родственникам погибших таможенников
Правительство РФ проиндексировало на 7,6% размер ежемесячной компенсации, положенной в случае потери кормильца родственникам таможенников, сотрудников... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T20:06+0300
2026-03-28T20:06+0300
2026-03-28T20:06+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ проиндексировало на 7,6% размер ежемесячной компенсации, положенной в случае потери кормильца родственникам таможенников, сотрудников противопожарной службы и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. "Правительство Российской Федерации постановляет: увеличить размер ежемесячной денежной компенсации, определенный в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 11 федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с применением коэффициента 1,076", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Этот закон регулирует вопросы денежного и социального обеспечения сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов РФ, в том числе уволенных со службы, а также членов их семей и находящихся на их иждивении. Согласно указанной норме, в случае смерти сотрудника или ветерана из-за увечья или повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, его близким ежемесячно выплачивается денежная компенсация помимо назначенной им пенсии по потере кормильца. Право на такую доплату имеют несовершеннолетние дети и супруги погибших, родители-пенсионеры или инвалиды, ряд других категорий. В документе кабмина отмечено, что повышение денежной компенсации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года. Расходы, связанные с реализацией этого решения, будут производиться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующим органам власти.
Правительство проиндексировало выплату родственникам погибших таможенников
Правительство проиндексировало компенсацию родственникам погибших таможенников на 7,6%
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ проиндексировало на 7,6% размер ежемесячной компенсации, положенной в случае потери кормильца родственникам таможенников, сотрудников противопожарной службы и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей.
"Правительство Российской Федерации постановляет: увеличить размер ежемесячной денежной компенсации, определенный в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 11 федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с применением коэффициента 1,076", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Этот закон регулирует вопросы денежного и социального обеспечения сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов РФ
, в том числе уволенных со службы, а также членов их семей и находящихся на их иждивении.
Согласно указанной норме, в случае смерти сотрудника или ветерана из-за увечья или повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, его близким ежемесячно выплачивается денежная компенсация помимо назначенной им пенсии по потере кормильца. Право на такую доплату имеют несовершеннолетние дети и супруги погибших, родители-пенсионеры или инвалиды, ряд других категорий.
В документе кабмина отмечено, что повышение денежной компенсации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.
Расходы, связанные с реализацией этого решения, будут производиться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующим органам власти.
