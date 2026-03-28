"Бьет по самому больному". Предупреждение Путина встревожило Запад - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/putin-868720421.html
"Бьет по самому больному". Предупреждение Путина встревожило Запад
мировая экономика
москва
европа
владимир путин
ес
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868650475_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_9fa242c4f0ef30aa32f5225fa57fffb6.jpg
москва
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868650475_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5795684a1970411999ab47188e26f273.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
AD: заявление Путина о кризисе вскрыло двойственную линию Европы

© РИА Новости . Михаил Метцель/POOL
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Метцель/POOL
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Высказывание Владимира Путина о кризисе в отношениях с европейскими государствами выявило противоречия в политике ЕС, сообщает L'AntiDiplomatico.
"В период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах. Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений", — говорится в публикации.
По данным издания, Евросоюз продолжает оказывать поддержку Киеву, при этом не имея ясной стратегии завершения конфликта. Одновременно усиливающийся экономический спад "наносит удары по самому больному месту европейской экономики".
"Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления. <…> Тем временем Москва действует по двойной логике. С одной стороны, она <…> оставляет открытой возможность диалога, с другой — укрепляет свои позиции на местах, стремясь усилить свои переговорные позиции", – резюмируется в публикации.
Накануне на совещании с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, возникший не по вине Москвы.
В марте стоимость энергоресурсов резко выросла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С начала месяца нефть марки Brent подорожала на 40%, удерживаясь около отметки 100 долларов за баррель, а биржевые цены на газ в Европе выросли на 76%.
В России неоднократно подчеркивали, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, поскольку это приведет к новой, более глубокой зависимости, связанной с ростом цен. В Москве также отмечали, что отказавшиеся государства продолжают приобретать уголь, нефть и газ через посредников, но уже по более высокой стоимости.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала