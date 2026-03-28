"Бьет по самому больному". Предупреждение Путина встревожило Запад

"Бьет по самому больному". Предупреждение Путина встревожило Запад - 28.03.2026, ПРАЙМ

"Бьет по самому больному". Предупреждение Путина встревожило Запад

Высказывание Владимира Путина о кризисе в отношениях с европейскими государствами выявило противоречия в политике ЕС, сообщает L'AntiDiplomatico.

2026-03-28T23:31+0300

2026-03-28T23:31+0300

2026-03-28T23:31+0300

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Высказывание Владимира Путина о кризисе в отношениях с европейскими государствами выявило противоречия в политике ЕС, сообщает L'AntiDiplomatico."В период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах. Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений", — говорится в публикации.По данным издания, Евросоюз продолжает оказывать поддержку Киеву, при этом не имея ясной стратегии завершения конфликта. Одновременно усиливающийся экономический спад "наносит удары по самому больному месту европейской экономики"."Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления. <…> Тем временем Москва действует по двойной логике. С одной стороны, она <…> оставляет открытой возможность диалога, с другой — укрепляет свои позиции на местах, стремясь усилить свои переговорные позиции", – резюмируется в публикации.Накануне на совещании с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, возникший не по вине Москвы.В марте стоимость энергоресурсов резко выросла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С начала месяца нефть марки Brent подорожала на 40%, удерживаясь около отметки 100 долларов за баррель, а биржевые цены на газ в Европе выросли на 76%.В России неоднократно подчеркивали, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, поскольку это приведет к новой, более глубокой зависимости, связанной с ростом цен. В Москве также отмечали, что отказавшиеся государства продолжают приобретать уголь, нефть и газ через посредников, но уже по более высокой стоимости.

москва

европа

запад

мировая экономика, москва, европа, владимир путин, ес, запад