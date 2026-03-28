https://1prime.ru/20260328/raspisanie-868713974.html
В Москве с воскресенья обновят расписание иногородних поездов
2026-03-28T14:40+0300
бизнес
москва
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3f5f50ca7607deee5702bcfd54e5ff52.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Расписание иногородних поездов обновят в Москве с воскресенья, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Весной Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой и столичным департаментом транспорта традиционно вносит изменения в график движения поездов и назначает дополнительные поезда. В этом (2026 - ред.) году сезонные корректировки вступят в силу с 29 марта", - говорится в сообщении. Уточняется, что первый Московский центральный диаметр ускорится на пять минут благодаря изменениям в графике. Время движения на участке Лобня - Одинцово уменьшится с 89 до 84 минут, а в обратном направлении - с 88 до 83 минут. В столичном правительстве добавили, что дополнительные рейсы назначены на Белорусско-Савеловском, Курско-Рижском, Киевском и Горьковском, а также Павелецком направлениях.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bc7d4df92bad1541729b8a7617bcb32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
