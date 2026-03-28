В Москве с воскресенья обновят расписание иногородних поездов

В Москве с воскресенья обновят расписание иногородних поездов - 28.03.2026, ПРАЙМ

В Москве с воскресенья обновят расписание иногородних поездов

Расписание иногородних поездов обновят в Москве с воскресенья, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T14:40+0300

2026-03-28T14:40+0300

2026-03-28T14:40+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Расписание иногородних поездов обновят в Москве с воскресенья, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Весной Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой и столичным департаментом транспорта традиционно вносит изменения в график движения поездов и назначает дополнительные поезда. В этом (2026 - ред.) году сезонные корректировки вступят в силу с 29 марта", - говорится в сообщении. Уточняется, что первый Московский центральный диаметр ускорится на пять минут благодаря изменениям в графике. Время движения на участке Лобня - Одинцово уменьшится с 89 до 84 минут, а в обратном направлении - с 88 до 83 минут. В столичном правительстве добавили, что дополнительные рейсы назначены на Белорусско-Савеловском, Курско-Рижском, Киевском и Горьковском, а также Павелецком направлениях.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, транспорт