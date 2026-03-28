Эксперт рассказала о трансформации российского офлайн-ритейла

2026-03-28T15:24+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российский офлайн-ритейл переживает трансформацию - физические магазины, особенно в сегменте одежды, утрачивают функцию основного канала продаж, уступая место онлайн-торговле, в связи с чем многие бренды закрывают свои точки, рассказала РИА Новости основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. "Сейчас многие вещи перекочевывают в онлайн. Офлайн себя чувствует не очень, поэтому ребята закрывают торговые точки, дальше ищут новые модели присутствия на российском рынке. Будут ли уходить еще какие-то бренды? Я уверена в этом, потому что даже в российском сегменте fashion целая стопка брендов, которые на сегодняшний день сталкиваются опять с цепочкой поставок, с падением спроса, с неумением правильно угадывать тренды рынка", - сказала она. Сумишевская отметила, что офлайн-ритейл становится наименее выгоден, потому что многие вещи закупаются в онлайне. Сегодня офлайн преимущественно работает в качестве флагманских магазинов, повышающих узнаваемость бренда. Но даже в этих условиях бренды вынуждены думать об искусственном разведении коллекций между разными каналами продаж, чтобы не допустить "съедения друг друга", добавила она. По словам эксперта, бренды в России сейчас сидят на неэффективных стоках, "вынуждены что-то сливать, пытаются пересмотреть маржу, бренды, борьбу между каналами, перетоки, и так далее". Переходя в онлайн, они сталкиваются с "бордовым, местами даже красным океаном", а именно с рынком с высокой конкуренцией и низкими рентабельностью, маржинальностью и приростами.

