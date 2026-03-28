https://1prime.ru/20260328/rosatom-868715579.html
"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию работников с АЭС "Бушер"
"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию работников с АЭС "Бушер" - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию работников с АЭС "Бушер"
"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек,... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T16:17+0300
2026-03-28T16:17+0300
2026-03-28T16:17+0300
происшествия
россия
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c6f3ca4d197998149f32d3ae810ee906.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. В субботу завершён очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер", все 163 сотрудника уже вернулись в Россию, заявил Лихачев. "В процессе подготовки – вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Сейчас "Росатом" определяет тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала, отметил Лихачев. "Думаю, это будет несколько десятков человек", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1e3d5774e5a150015812bcbc6189f3df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
Происшествия, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию работников с АЭС "Бушер"
"Росатом" в ближайшее время начнет эвакуацию еще двух групп сотрудников с АЭС "Бушер"
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
В субботу завершён очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер
", все 163 сотрудника уже вернулись в Россию, заявил Лихачев
.
"В процессе подготовки – вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома
".
Сейчас "Росатом" определяет тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала, отметил Лихачев.
"Думаю, это будет несколько десятков человек", - добавил он.
