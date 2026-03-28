Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию работников с АЭС "Бушер" - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Происшествия
https://1prime.ru/20260328/rosatom-868715579.html

2026-03-28T16:17+0300
происшествия
россия
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c6f3ca4d197998149f32d3ae810ee906.jpg
https://1prime.ru/20260328/likhachev-868715324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1e3d5774e5a150015812bcbc6189f3df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
Происшествия, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
16:17 28.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
В субботу завершён очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер", все 163 сотрудника уже вернулись в Россию, заявил Лихачев.
"В процессе подготовки – вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Сейчас "Росатом" определяет тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала, отметил Лихачев.
"Думаю, это будет несколько десятков человек", - добавил он.
16:00
 
ПроисшествияРОССИЯАлексей ЛихачевРосатомАЭС "Бушер"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала