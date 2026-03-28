https://1prime.ru/20260328/rosatom-868715579.html

"Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию работников с АЭС "Бушер"

2026-03-28T16:17+0300

происшествия

россия

алексей лихачев

росатом

аэс "бушер"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c6f3ca4d197998149f32d3ae810ee906.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. В субботу завершён очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер", все 163 сотрудника уже вернулись в Россию, заявил Лихачев. "В процессе подготовки – вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Сейчас "Росатом" определяет тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала, отметил Лихачев. "Думаю, это будет несколько десятков человек", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

