Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260328/rospotrebnadzor-868704047.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали введение платы за примерку платьев
В Роспотребнадзоре прокомментировали введение платы за примерку платьев
бизнес
общество
россия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868704047.jpg?1774646262
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Введение платы за примерку платьев в свадебных салонах является нарушением закона, за нее запрещено взимать дополнительные деньги, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзоре. Ранее Telegram-канал SHOT писал, что свадебные салоны стали брать деньги с невест за примерку платьев в выходные дни, когда в магазинах много покупателей. Суммы варьируются от двух до пяти тысяч рублей за час-полтора в зависимости от уровня салона и стоимости наряда. "В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, Роспотребнадзор информирует, что это является нарушением закона от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей … Примерка по своему существу является ознакомлением с товаром, поэтому за нее запрещено взимать дополнительную плату", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что предложение подобных услуг может рассматриваться в контрольно-надзорной практике как обман или ущемление прав. Примерка платьев является частью основного действия – покупки товара, поэтому не несет никакой самостоятельной потребительской полезности. "Если речь идет об отдельной самостоятельной услуге, например индивидуальной записи, бронировании зала или услуги стилиста, то исполнитель обязан доводить до сведения потребителя информацию о ее возмездном или безвозмездном характере, а также предоставить возможность ознакомиться с необходимой информацией о таких услугах", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендовал при столкновении с нарушением прав потребителей обращаться в ведомство, его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на их официальном сайте.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:17 28.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала