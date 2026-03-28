В Роспотребнадзоре прокомментировали введение платы за примерку платьев

2026-03-28T00:17+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Введение платы за примерку платьев в свадебных салонах является нарушением закона, за нее запрещено взимать дополнительные деньги, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзоре. Ранее Telegram-канал SHOT писал, что свадебные салоны стали брать деньги с невест за примерку платьев в выходные дни, когда в магазинах много покупателей. Суммы варьируются от двух до пяти тысяч рублей за час-полтора в зависимости от уровня салона и стоимости наряда. "В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, Роспотребнадзор информирует, что это является нарушением закона от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей … Примерка по своему существу является ознакомлением с товаром, поэтому за нее запрещено взимать дополнительную плату", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что предложение подобных услуг может рассматриваться в контрольно-надзорной практике как обман или ущемление прав. Примерка платьев является частью основного действия – покупки товара, поэтому не несет никакой самостоятельной потребительской полезности. "Если речь идет об отдельной самостоятельной услуге, например индивидуальной записи, бронировании зала или услуги стилиста, то исполнитель обязан доводить до сведения потребителя информацию о ее возмездном или безвозмездном характере, а также предоставить возможность ознакомиться с необходимой информацией о таких услугах", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендовал при столкновении с нарушением прав потребителей обращаться в ведомство, его территориальный орган напрямую или заполнить форму обращения на их официальном сайте.

