https://1prime.ru/20260328/rossijane-868706181.html
Россияне нарастили долю рублевых вкладов в банках в феврале до 95%
2026-03-28T04:36+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россияне нарастили долю рублевых вкладов в банках в феврале до рекордных 95%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Показатель вырос на 0,2 процентного пункта в месячном выражении.
Для сравнения, в феврале 2025 года доля рублевых вкладов россиян составляла 94,2%, в том же месяце 2024 года - 91,2%, 2023 года - 89,1%, а 2022 года - 79,6%.
