Axios: Рубио и Каллас поспорили о роли США в урегулировании на Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ
Axios: Рубио и Каллас поспорили о роли США в урегулировании на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T07:32+0300
2026-03-28T07:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
07:32 28.03.2026 (обновлено: 07:55 28.03.2026)
 
Axios: Рубио и Каллас поспорили о роли США в урегулировании на Украине

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "Группы семи" (G7) в пятницу, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, присутствовавшие на встрече.
"Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву", - пишет портал.
По данным портала, упреки Каллас вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем (из процесса урегулирования – ред.)", - приводит портал ответ Рубио, сказанный им на повышенных тонах.
Отмечается, ряд европейских министров поспешили вмешаться в накалившуюся ситуацию, заверив, что хотят продолжения посредничества США в рамках переговоров по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
