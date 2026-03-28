Риелторы: рынок недвижимости ОАЭ резко просел, но сохранил интерес россиян

Рынок недвижимости ОАЭ после начала военного конфликта на Ближнем Востоке резко просел, но сохранил интерес российских инвесторов, рассказали РИА Недвижимость... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T06:31+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рынок недвижимости ОАЭ после начала военного конфликта на Ближнем Востоке резко просел, но сохранил интерес российских инвесторов, рассказали РИА Недвижимость риелторы. США и Израиль месяц назад, 28 февраля, начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. "Конфликт и связанные с ним ограничения полетов привели к замедлению рынка недвижимости в ОАЭ. Количество сделок в марте сократилось на 60-70% по сравнению с январем и февралем. Но количество заявок от покупателей снизились не так существенно, в пределах 10-15%", – сказал директор риелторской компании "Этажи" в ОАЭ Данис Латыпов. По оценке основательницы агентства недвижимости Golden Brown Татьяны Бурлаковской, активность рынка по сделкам упала на 35-40%. А глава офиса Whitewill в Дубае Ольга Панкина сообщила, что, хотя в первые дни конфликта объем сделок упал вдвое, к середине марта рынок уже частично восстановился. В то же время в крупнейшем эмирате страны Абу-Даби в первой половине марта количество сделок выросло в годовом выражении в 2,1 раза, рассказал управляющий партнер Tranio. По словам главы агентства недвижимости "ГЖА.рф" Алексея Котлова, наиболее остро на военную эскалацию в регионе отреагировал рынок Дубая, так как он перегрет и любое внешнее давление сразу отражается на сделках и ценах, в Абу-Даби же спрос более институциональный, поэтому резких движений там меньше. "Абу-Даби и Шарджа традиционно имеют более высокую долю местного спроса и покупок недвижимости для жизни – это создает определенный буфер устойчивости", – отметил партнер Nikoliers Андрей Косарев. Застройщики для удержания темпов продаж начали делать скидки. На рынке новостроек в Дубае и Абу-Даби дисконты доходят до 10-15%, рассказала эксперт по недвижимости Юлия Щукина. "На вторичном рынке активизировались собственники, которым важна быстрая ликвидность: в Дубае дисконты доходят до 15-20%. В Абу-Даби и северных эмиратах число таких продавцов выросло на треть и более, но сделки закрываются медленнее – покупатель торгуется и закладывает риски в цену", – сообщила она. Специалисты отмечают, что интерес к рынку ОАЭ снизился в первую очередь со стороны западноевропейских институциональных инвесторов, также заметен отток азиатского капитала, прежде всего индийского и китайского. "Иностранцы, особенно из Европы и Азии, стали внимательнее относиться к региональным рискам. Увеличился срок принятия решений, усилился торг, сделки проходят через дополнительную проверку сценариев", – указал Котлов. Но российские инвесторы никуда не уходят: хотя многие из них стали более осмотрительно принимать решения, почти треть продолжает реализацию намеченных планов, подчеркнул владелец Nika Estate Виктор Садыгов. "У русскоязычных покупателей была иная логика покупки недвижимости в Эмиратах. Это зачастую не столько инвестиция, сколько часть процесса релокации бизнеса, волна которой началась в 2022 году. Для таких клиентов важен санкционно-юрисдикционный вопрос: сохранение капитала, резидентство, диверсификация за пределами "недружественной" Европы. Поэтому они не реагируют на кризис на Ближнем Востоке так остро и за неимением достойных альтернатив готовы переждать волну", – объяснила Бурлаковская. Как минимум до конца весны рынок останется в режиме осторожного ожидания, объемы транзакций будут на 25-35% ниже, прайс-листы стабильны, вторичка будет предоставлять точечные дисконты, прогнозирует Панкина. "На горизонте шести месяцев все определяет динамика конфликта. При реализации затяжного сценария рынок, вероятно, сохранит стагнационную динамику до конца года. Ключевой структурный риск связан с ожидаемым объемом ввода новой недвижимости к 2028 году. В случае дальнейшего охлаждения спроса существует вероятность формирования избыточного предложения", – предупредила она.

