Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году
Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году - 28.03.2026, ПРАЙМ
Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости допустил прекращение военного конфликта на Украине в этом году, если в Киеве и у его...
2026-03-28T05:49+0300
2026-03-28T05:49+0300
2026-03-28T05:49+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости допустил прекращение военного конфликта на Украине в этом году, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой.
"Теоретически - да, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос агентства о шансах завершить военный конфликт в этом году.
При этом, по его словам, пока слов о мире много, а реальных шагов мало.
"Поэтому здесь нельзя строить иллюзий. Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях", - сказал губернатор.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о желании перевести украинское урегулирование в мирное русло, отмечая, что необходимо устранить первопричин конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций.
украина
киев
рф
общество , мировая экономика, украина, киев, рф, владимир сальдо, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, РФ, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году
Губернатор Херсонской области Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости допустил прекращение военного конфликта на Украине в этом году, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой.
"Теоретически - да, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос агентства о шансах завершить военный конфликт в этом году.
При этом, по его словам, пока слов о мире много, а реальных шагов мало.
"Поэтому здесь нельзя строить иллюзий. Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях", - сказал губернатор.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о желании перевести украинское урегулирование в мирное русло, отмечая, что необходимо устранить первопричин конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций.