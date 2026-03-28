Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году

2026-03-28T05:49+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости допустил прекращение военного конфликта на Украине в этом году, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой. "Теоретически - да, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьёзно, а не заниматься риторикой", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос агентства о шансах завершить военный конфликт в этом году. При этом, по его словам, пока слов о мире много, а реальных шагов мало. "Поэтому здесь нельзя строить иллюзий. Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях", - сказал губернатор. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о желании перевести украинское урегулирование в мирное русло, отмечая, что необходимо устранить первопричин конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций.

