В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой

В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой - 28.03.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой

Преимущество цифрового рубля над криптовалютой заключается в том, что ни один цифровой актив не может быть платежным средством, рассказал в интервью РИА Новости | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T03:18+0300

2026-03-28T03:18+0300

2026-03-28T03:18+0300

финансы

технологии

банки

сбербанк

банк россия

банк россии

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Преимущество цифрового рубля над криптовалютой заключается в том, что ни один цифровой актив не может быть платежным средством, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. "Криптовалюта и цифровой рубль - принципиально разные инструменты, они решают разные задачи, и прямой конкуренции между ними нет. Тем более что сегодня ни один цифровой актив не может быть платежным средством", - сказал он. При этом Ведяхин отметил, что если посмотреть более широко, то эмиссия и оборот токенов в публичных блокчейнах дает возможности для развития финансовых продуктов: глобальное принятие актива и его оборот, единая среда для движения любых типов токенизированных активов, управление разными активами в одном смарт-контракте, участие финансовых посредников и компаний в создании и исполнении своих смарт-контрактов. "В том числе благодаря этим возможностям мы в последние годы видим, как финтех стремительно развивается именно на базе публичных блокчейнов", - добавил он.

финансы, технологии, банки, сбербанк, банк россия, банк россии