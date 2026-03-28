Никонов: законодателям из США для визита в Россию нужна отмена санкций
2026-03-28T00:56+0300
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Американским законодателям для визита в РФ потребуется отмена санкций, но это не относится к пригласившей российских депутатов в США конгрессвумен Анне Паулине Луне, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне. "В нашем случае придется отменять санкции, у нас нет в законодательстве вейверов", - сказал Никонов на пресс-конференции по итогам визита. Парламентарий также отметил, что к Луне это не относится, поскольку она не находится под санкциями Москвы. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались в Вашингтоне с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.
