Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никонов: законодателям из США для визита в Россию нужна отмена санкций - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260328/ssha-868704330.html
Никонов: законодателям из США для визита в Россию нужна отмена санкций
2026-03-28T00:56+0300
2026-03-28T01:39+0300
экономика
россия
общество
рф
сша
вашингтон
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868704330.jpg?1774651181
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:56 28.03.2026 (обновлено: 01:39 28.03.2026)
 
Никонов: законодателям из США для визита в Россию нужна отмена санкций

Депутат Никонов: американским законодателям для визита в РФ потребуется отмена санкций

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Американским законодателям для визита в РФ потребуется отмена санкций, но это не относится к пригласившей российских депутатов в США конгрессвумен Анне Паулине Луне, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне.
"В нашем случае придется отменять санкции, у нас нет в законодательстве вейверов", - сказал Никонов на пресс-конференции по итогам визита.
Парламентарий также отметил, что к Луне это не относится, поскольку она не находится под санкциями Москвы.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались в Вашингтоне с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала