Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260328/ssha-868704664.html
США, вероятно, не отменят антироссийские санкции, заявил Никонов
США, вероятно, не отменят антироссийские санкции, заявил Никонов
Добавлены подробности (после 2 абзаца) | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T01:47+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
рф
дональд трамп
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868704664.jpg?1774651676
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Депутат Никонов: США, вероятно, не отменят санкции до конца президентского срока Трампа

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Добавлены подробности (после 2 абзаца)
ВАШИНГТОН, 28 мар – ПРАЙМ. США, вероятно, не отменят антироссийские санкции до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
"Мой ответ - скорее нет", – сказал Никонов в ответ на соответствующий вопрос.
Как заявил парламентарий, против РФ введено столько санкций, что сложно говорить о вероятности их скорого снятия в таком объеме. "Некоторые введены по процедуре, которая потребует решений Конгресса", - сказал российский законодатель.
"Какие-то единичные санкции могут отменяться, но я не думаю, что это будет скоро", - отметил Никонов, добавив, что США "не любят снимать с санкционного крючка".
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала