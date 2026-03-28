https://1prime.ru/20260328/ssha-868704664.html

США, вероятно, не отменят антироссийские санкции, заявил Никонов - 28.03.2026, ПРАЙМ

Добавлены подробности (после 2 абзаца) | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T01:47+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868704664.jpg?1774651676

Добавлены подробности (после 2 абзаца) ВАШИНГТОН, 28 мар – ПРАЙМ. США, вероятно, не отменят антироссийские санкции до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"). "Мой ответ - скорее нет", – сказал Никонов в ответ на соответствующий вопрос. Как заявил парламентарий, против РФ введено столько санкций, что сложно говорить о вероятности их скорого снятия в таком объеме. "Некоторые введены по процедуре, которая потребует решений Конгресса", - сказал российский законодатель. "Какие-то единичные санкции могут отменяться, но я не думаю, что это будет скоро", - отметил Никонов, добавив, что США "не любят снимать с санкционного крючка".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

