Правда ли, что нельзя говорить по телефону незнакомцам "да" и "нет"

Правда ли, что нельзя говорить по телефону незнакомцам "да" и "нет" - 28.03.2026, ПРАЙМ

Правда ли, что нельзя говорить по телефону незнакомцам "да" и "нет"

В интернете и мессенджерах периодически появляются предупреждения: не говорите "да" или "нет" по телефону с незнакомцем, иначе мошенники спишут деньги с помощью | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T03:03+0300

2026-03-28T03:03+0300

2026-03-28T03:03+0300

общество

технологии

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В интернете и мессенджерах периодически появляются предупреждения: не говорите "да" или "нет" по телефону с незнакомцем, иначе мошенники спишут деньги с помощью биометрии. О том, насколько эта угроза реальна и чем на самом деле опасны беседы с неизвестными, агентству “Прайм” рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов.Идея о том, что записанное слово "да" может дать мошенникам прямой доступ к банковскому счету, — миф. Биометрическая идентификация устроена сложнее: она требует предварительной регистрации биометрии в системе и использует алгоритмы антиспуфинга, которые способны отличить живого человека от записи. Одна фраза, записанная в шумной обстановке через мобильный телефон, не пройдет такие фильтры, указал он."Современные инструменты клонирования голоса способны построить точную цифровую копию вашей речи. Мошенники это знают и действуют методично: звонят под видом операторов, проводят "опросы", разыгрывают разговоры — и всё это время пишут ваш голос. Чем больше данных, тем точнее получится копия", — предупредил эксперт.Синтезированный голос используют не для взлома банковского приложения, а иначе: чтобы позвонить вашим родственникам или коллегам и попросить срочный перевод, либо имитировать ваше согласие перед третьей стороной. Реальные случаи такого мошенничества уже зафиксированы: клонированные голоса применялись для оформления несанкционированных корпоративных финансовых операций, указал Аксянов.Одно слово "да" в трубку — это не катастрофа. Однако длительный разговор с незнакомцем уже представляет риск: чем больше вашей речи записано, тем качественнее получится клон. Главный инструмент защиты — короткий разговор. Услышали незнакомый номер, почувствовали давление или странные паузы? Кладите трубку и перезванивайте сами по официальному номеру, заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии