Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине

Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине

Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T07:35+0300

2026-03-28T07:35+0300

2026-03-28T07:40+0300

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами (в конгресс США - ред.) мы получим окончательное соглашение", - считает Пападопулос. По его мнению, процесс урегулирования ускоряется благодаря курсу президента США Дональда Трампа, для которого завершение конфликта было одним из ключевых предвыборных обещаний, а также из-за растущей заинтересованности европейских стран в восстановлении своих экономик. Как считает Пападопулос, это будет выгодно не только сторонам конфликта, но и мировой экономике в целом. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Они предусматривают переизбрание всей палаты представителей и примерно одной трети состава сената. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

сша

рф

украина

мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, конгресс сша, мид рф, мид