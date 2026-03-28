Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине
Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине
Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж... | 28.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами (в конгресс США - ред.) мы получим окончательное соглашение", - считает Пападопулос. По его мнению, процесс урегулирования ускоряется благодаря курсу президента США Дональда Трампа, для которого завершение конфликта было одним из ключевых предвыборных обещаний, а также из-за растущей заинтересованности европейских стран в восстановлении своих экономик. Как считает Пападопулос, это будет выгодно не только сторонам конфликта, но и мировой экономике в целом. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Они предусматривают переизбрание всей палаты представителей и примерно одной трети состава сената. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, конгресс сша, мид рф, мид
Мировая экономика, Экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Конгресс США, МИД РФ, МИД
07:35 28.03.2026 (обновлено: 07:40 28.03.2026)
 
Экс-советник Трампа рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине

Экс-советник Трампа Пападопулос: конфликт на Украине может завершиться к концу лета

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами (в конгресс США - ред.) мы получим окончательное соглашение", - считает Пападопулос.
По его мнению, процесс урегулирования ускоряется благодаря курсу президента США Дональда Трампа, для которого завершение конфликта было одним из ключевых предвыборных обещаний, а также из-за растущей заинтересованности европейских стран в восстановлении своих экономик.
Как считает Пападопулос, это будет выгодно не только сторонам конфликта, но и мировой экономике в целом.
Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Они предусматривают переизбрание всей палаты представителей и примерно одной трети состава сената.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФУКРАИНАДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинКонгресс СШАМИД РФМИД
 
 
