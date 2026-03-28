"Приведет к гибели". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Приведет к гибели". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану
"Приведет к гибели". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Приведет к гибели". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану
Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети X обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом избежать начала наземной операции в... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T23:43+0300
2026-03-28T23:43+0300
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети X обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом избежать начала наземной операции в Иране. "Пожалуйста, скажите мне, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) не собирается отдать приказ нашим воздушно-десантным войскам и морской пехоте начать наземную операцию в Иране с большими потерями. Атаку, которая, вероятно, не принесет ничего существенного в оперативном плане, но приведет к гибели множества американцев. &lt;…&gt; Пожалуйста", — написал он. С 28 февраля идёт военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран. На протяжении всего этого времени страны обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп заявлял, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, поэтому он распорядился на пять дней прекратить удары по энергетическим объектам в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. Председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, подчеркивает, что президент США распространяет недостоверную информацию для манипулирования рынками. Ранее издание New York Times, сославшись на неназванных чиновников, сообщило, что якобы Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. Среди предложений — прекращение ядерной программы Ирана и его поддержки прокси в различных странах, открытие Ормузского пролива, а также ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
сша
иран
тегеран
мировая экономика, общество , сша, иран, тегеран, дональд трамп, аэс "бушер"
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, АЭС "Бушер"
23:43 28.03.2026
 
"Приведет к гибели". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети X обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом избежать начала наземной операции в Иране.
"Пожалуйста, скажите мне, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) не собирается отдать приказ нашим воздушно-десантным войскам и морской пехоте начать наземную операцию в Иране с большими потерями. Атаку, которая, вероятно, не принесет ничего существенного в оперативном плане, но приведет к гибели множества американцев. <…> Пожалуйста", — написал он.
С 28 февраля идёт военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран. На протяжении всего этого времени страны обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявлял, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, поэтому он распорядился на пять дней прекратить удары по энергетическим объектам в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. Председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, подчеркивает, что президент США распространяет недостоверную информацию для манипулирования рынками.
Ранее издание New York Times, сославшись на неназванных чиновников, сообщило, что якобы Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. Среди предложений — прекращение ядерной программы Ирана и его поддержки прокси в различных странах, открытие Ормузского пролива, а также ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен США предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
 
Мировая экономикаОбществоСШАИРАНТегеранДональд ТрампАЭС "Бушер"
 
 
