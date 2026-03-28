Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Коварная атака". На Западе рассказали о болезненном ударе США по Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Коварная атака". На Западе рассказали о болезненном ударе США по Украине
"Коварная атака". На Западе рассказали о болезненном ударе США по Украине - 28.03.2026, ПРАЙМ
"Коварная атака". На Западе рассказали о болезненном ударе США по Украине
Энергетический кризис, начавшийся в результате нападения США и Израиля на Иран, оказал существенное влияние на состояние Вооруженных сил Украины, сообщает... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T04:39+0300
2026-03-28T04:40+0300
иран
украина
израиль
МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Энергетический кризис, начавшийся в результате нападения США и Израиля на Иран, оказал существенное влияние на состояние Вооруженных сил Украины, сообщает L'AntiDiplomatico."Кризис в энергетике, ставший следствием неожиданной атаки &lt;…&gt; на Иран и фактического закрытия транспортных путей через Ормузский пролив, уже чувствуется за пределами Ближнего Востока. На этот раз на передовой Украины возникли серьезные проблемы из-за нехватки топлива, что становится действительно критическим для военных операций киевского режима", — утверждается в материале.Также подчеркивается, что боеспособность украинских подразделений практически полностью зависит от международных поставок."Украинские офицеры и солдаты выражают недовольство ограничениями на использование дизельного и бензинового топлива для своей бронетехники и артиллерии. Один из офицеров, осведомленный о текущей ситуации, описал ее как тревожную: "Цены на топливо ужасают. Даже в армии мы сталкиваемся с серьезными ограничениями". &lt;…&gt; В середине марта министр энергетики уже сообщил парламенту, что Украина импортирует около 85 процентов топлива и практически полностью зависит от поставок из Европы и США", — пишут авторы статьи.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.Конфликт практически парализовал судоходство через Ормузский пролив — важный маршрут для поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
иран
украина
израиль
иран, украина, израиль
ИРАН, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ
04:39 28.03.2026 (обновлено: 04:40 28.03.2026)
 
"Коварная атака". На Западе рассказали о болезненном ударе США по Украине

L'AntiDiplomatico: вызванный конфликтом в Иране энергокризис ударил по Украине

МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Энергетический кризис, начавшийся в результате нападения США и Израиля на Иран, оказал существенное влияние на состояние Вооруженных сил Украины, сообщает L'AntiDiplomatico.
"Кризис в энергетике, ставший следствием неожиданной атаки <…> на Иран и фактического закрытия транспортных путей через Ормузский пролив, уже чувствуется за пределами Ближнего Востока. На этот раз на передовой Украины возникли серьезные проблемы из-за нехватки топлива, что становится действительно критическим для военных операций киевского режима", — утверждается в материале.
Также подчеркивается, что боеспособность украинских подразделений практически полностью зависит от международных поставок.
"Украинские офицеры и солдаты выражают недовольство ограничениями на использование дизельного и бензинового топлива для своей бронетехники и артиллерии. Один из офицеров, осведомленный о текущей ситуации, описал ее как тревожную: "Цены на топливо ужасают. Даже в армии мы сталкиваемся с серьезными ограничениями". <…> В середине марта министр энергетики уже сообщил парламенту, что Украина импортирует около 85 процентов топлива и практически полностью зависит от поставок из Европы и США", — пишут авторы статьи.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Конфликт практически парализовал судоходство через Ормузский пролив — важный маршрут для поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
"Под угрозой". СМИ запаниковали из-за плана США по Украине
Вчера, 23:31
 
ИРАНУКРАИНАИЗРАИЛЬ
 
 
