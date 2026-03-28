"Война против России". На Западе пригрозили НАТО из-за ситуации с Украиной
Европейские политики выразили недовольство действиями генсека НАТО Марка Рютте, который поддержал президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, что, по их... | 28.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Европейские политики выразили недовольство действиями генсека НАТО Марка Рютте, который поддержал президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, что, по их мнению, ослабляет прокси-войну с Россией, сообщает Strategic Culture."На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подвергся критике со стороны европейских политиков и СМИ. Острое осуждение не связано с тем, что Рютте поддержал действия Трампа против Ирана. Основная тревога связана с опасениями, что этот конфликт ослабляет сосредоточенность на прокси-войне с Россией, которую европейцы считают приоритетной. <…> Европейские политики, которые зачастую действуют в русле политики Вашингтона, проявили недовольство в отношении одного из своих представителей за солидарность с Трампом", — указывается в публикации.Авторы материала подчеркивают, что те же европейцы, которые негативно настроены по отношению к России и обвиняют генсека НАТО в следовании политике Трампа, не упускают возможность обвинить и Иран."Такие европейские деятели, как президент Финляндии Александр Стубб и комиссар по иностранным делам ЕС Кая Каллас, выразили беспокойство, утверждая, что Россия представляет основную угрозу трансатлантическому альянсу. <…> Многие европейские лидеры, за редким исключением, проявили трусость, не осудив незаконные действия Трампа в отношении Ирана. К сожалению, европейцы обвинили Иран за его обоснованную самооборону и ответные удары по базам США и Израиля", — отмечается в статье.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
SC: Рютте обвинили в поддержке Трампа, из-за которого сократилась помощь Украине
