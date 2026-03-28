Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток - 28.03.2026, ПРАЙМ
Десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток
Десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток - 28.03.2026, ПРАЙМ
Десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток
Десантное судно ВМС США USS Tripoli, следовавшее в направлении Ближнего Востока, прибыло "в зону ответственности" Центрального командования вооруженных сил США... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T19:47+0300
2026-03-28T19:47+0300
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Десантное судно ВМС США USS Tripoli, следовавшее в направлении Ближнего Востока, прибыло "в зону ответственности" Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), говорится в заявлении командования. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе. "Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli/ 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", - написало командование в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
ближний восток
иран
мировая экономика, бизнес, сша, ближний восток, иран
Вооружения, Мировая экономика, Бизнес, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
19:47 28.03.2026
 
Десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток

CENTCOM: десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Десантное судно ВМС США USS Tripoli, следовавшее в направлении Ближнего Востока, прибыло "в зону ответственности" Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), говорится в заявлении командования.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli/ 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", - написало командование в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ВооруженияМировая экономикаБизнесСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАН
 
 
