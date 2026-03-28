Десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток

2026-03-28T19:47+0300

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Десантное судно ВМС США USS Tripoli, следовавшее в направлении Ближнего Востока, прибыло "в зону ответственности" Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), говорится в заявлении командования. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе. "Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli/ 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", - написало командование в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

