Завод в Петербурге будет выпускать до 100 тысяч автомобилей Jeland в год
2026-03-28T17:33+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - ПРАЙМ. Проектная мощность завода в Санкт-Петербурге, где будут выпускаться легковые автомобили нового российского брэнда Jeland, составляет до 100 тысяч автомобилей в год, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатору Петербурга Александру Беглову в субботу были представлены прототипы моделей легковых автомобилей нового российского брэнда Jeland. В настоящее время подготовка к производству автомобилей в питерских Шушарах переходит в завершающую стадию. "Новый современный автомобильный завод на бывшей площадке корпорации GM - совместный проект российского бизнеса, правительства Петербурга, федерального центра и зарубежных партнеров. На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля Jeland. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 тысяч автомобилей в год", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба, техническое перевооружение предприятия проведено в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo. Полное переоснащение площадки было проведено за восемь месяцев. Дополнительно был построен тест-трек для обкатки автомобилей, проведено благоустройство территории и ремонт инфраструктуры. Новый высокоавтоматизированный сварочный цех предприятия был создан практически с нуля и оснащен 120 промышленными роботами, а также современными системами контроля качества. "В истории петербургского автопрома начинается новая глава. Возрождение и расширение автокластера предусмотрено нашим приоритетом "Передовая промышленность и развитие предпринимательства". Современное производство создано практически с нуля, в кратчайшие сроки и с высоким уровнем автоматизации. Напомню, что автокластер в Петербурге два десятилетия назад создавался по инициативе президента России. Сегодня наш город укрепляет свои позиции как ведущий центр отечественного автомобилестроения. Запуск производства Jeland станет важным шагом к технологическому суверенитету страны", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
