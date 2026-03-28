Завод в Петербурге будет выпускать до 100 тысяч автомобилей Jeland в год - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260328/zavod-868716447.html
Завод в Петербурге будет выпускать до 100 тысяч автомобилей Jeland в год
2026-03-28T17:33+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
санкт-петербург
александр беглов
агр
https://cdnn.1prime.ru/img/80122/83/801228321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff9616b248b123faab2cc6705388a074.jpg
https://1prime.ru/20260328/ekspert-868705166.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80122/83/801228321_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd1162a37d35888f7cd052320447cafa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, АГР
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей
Производство автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Производство автомобилей . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - ПРАЙМ. Проектная мощность завода в Санкт-Петербурге, где будут выпускаться легковые автомобили нового российского брэнда Jeland, составляет до 100 тысяч автомобилей в год, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатору Петербурга Александру Беглову в субботу были представлены прототипы моделей легковых автомобилей нового российского брэнда Jeland. В настоящее время подготовка к производству автомобилей в питерских Шушарах переходит в завершающую стадию.
"Новый современный автомобильный завод на бывшей площадке корпорации GM - совместный проект российского бизнеса, правительства Петербурга, федерального центра и зарубежных партнеров. На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля Jeland. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 тысяч автомобилей в год", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, техническое перевооружение предприятия проведено в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo. Полное переоснащение площадки было проведено за восемь месяцев. Дополнительно был построен тест-трек для обкатки автомобилей, проведено благоустройство территории и ремонт инфраструктуры. Новый высокоавтоматизированный сварочный цех предприятия был создан практически с нуля и оснащен 120 промышленными роботами, а также современными системами контроля качества.
"В истории петербургского автопрома начинается новая глава. Возрождение и расширение автокластера предусмотрено нашим приоритетом "Передовая промышленность и развитие предпринимательства". Современное производство создано практически с нуля, в кратчайшие сроки и с высоким уровнем автоматизации. Напомню, что автокластер в Петербурге два десятилетия назад создавался по инициативе президента России. Сегодня наш город укрепляет свои позиции как ведущий центр отечественного автомобилестроения. Запуск производства Jeland станет важным шагом к технологическому суверенитету страны", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Эксперт рассказал, сколько россиян могут купить новый автомобиль
02:30
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр БегловАГР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала