Произошедшее в окружении Зеленского вызвало переполох на Западе
Боуз после побега Юзика с Украины отметил, что союзники Зеленского разбегаются
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Союзники Владимира Зеленского разбегаются, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так журналист прокомментировал новость о том, что друг главы киевского режима, бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал с Украины в Испанию на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках депутатам за голосования.
"Коррумпированные "союзники" Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля", — говорится в публикации.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
