На Западе рассказали о конфузе Зеленского во время визита на Ближний Восток

2026-03-28T23:39+0300

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказать Владимиру Зеленскому в визите в Израиль в ходе его поездки по Ближнему Востоку, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X."Глава киевского режима Владимир Зеленский за последние два дня посетил несколько стран Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила — это Израиль", — отметил он.По словам журналиста, около двух недель назад Нетаньяху инициировал разговор с Зеленским, однако затем перестал выходить на связь и не перезвонил.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны регулярно обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнута договоренность о перемирии, и распорядился на пять дней приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. В Тегеране это опровергли. Председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что подобные заявления направлены на манипулирование рынками.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США якобы передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов. В него входят отказ от ядерной программы, прекращение поддержки союзных сил, открытие Ормузского пролива и ограничения по ракетам. Взамен предлагается снятие санкций и помощь в развитии мирной атомной энергетики, включая проекты на АЭС "Бушер".

иран, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, дональд трамп, new york times, аэс "бушер"