На Западе рассказали о конфузе Зеленского во время визита на Ближний Восток - 28.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали о конфузе Зеленского во время визита на Ближний Восток
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказать Владимиру Зеленскому в визите в Израиль в ходе его поездки по Ближнему Востоку, сообщил журналист... | 28.03.2026, ПРАЙМ
иран
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
дональд трамп
new york times
аэс "бушер"
https://1prime.ru/20260328/putin-868720421.html
https://1prime.ru/20260328/kiev-868720577.html
23:39 28.03.2026
 
На Западе рассказали о конфузе Зеленского во время визита на Ближний Восток

Axios: Нетаньяху мог не пригласить Зеленского посетить Израиль

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказать Владимиру Зеленскому в визите в Израиль в ходе его поездки по Ближнему Востоку, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.
"Глава киевского режима Владимир Зеленский за последние два дня посетил несколько стран Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила — это Израиль", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
"Бьет по самому больному". Предупреждение Путина встревожило Запад
Вчера, 23:31
По словам журналиста, около двух недель назад Нетаньяху инициировал разговор с Зеленским, однако затем перестал выходить на связь и не перезвонил.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны регулярно обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы достигнута договоренность о перемирии, и распорядился на пять дней приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. В Тегеране это опровергли. Председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что подобные заявления направлены на манипулирование рынками.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США якобы передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов. В него входят отказ от ядерной программы, прекращение поддержки союзных сил, открытие Ормузского пролива и ограничения по ракетам. Взамен предлагается снятие санкций и помощь в развитии мирной атомной энергетики, включая проекты на АЭС "Бушер".
Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
"Принял главный удар". События в Киеве ошеломили Запад
Вчера, 23:35
 
ИРАНИЗРАИЛЬБЛИЖНИЙ ВОСТОКБиньямин НетаньяхуВладимир ЗеленскийДональд ТрампNew York TimesАЭС "Бушер"
 
 
