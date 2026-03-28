Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов - 28.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260328/zelenskiy-868721057.html
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов
Владимир Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов российских войск, об этом он написал в Telegram-канале. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T23:40+0300
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов российских войск, об этом он написал в Telegram-канале. "В ночь на сегодня ВС России массированно ударили по Одессе. При ударе было задействовано более 60 дронов. &lt;…&gt; Много повреждений", — утверждает глава киевского режима. По его заявлениям, удары также были нанесены по целям в Днепропетровской и Полтавской областях. В субботу Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Помимо этого, под удары попали районы сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 148 районах. В ответ на атаки ВСУ, направленные на гражданские объекты, ВС России систематически наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре, используемой Украиной для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
23:40 28.03.2026
 
Зеленский заявил о повреждениях в Одессе после российских ударов

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
