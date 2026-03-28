Зеленский выступил с заявлением после российских ударов

Владимир Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после российских ударов. | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T23:40+0300

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов российских войск, об этом он написал в Telegram-канале. "В ночь на сегодня ВС России массированно ударили по Одессе. При ударе было задействовано более 60 дронов. <…> Много повреждений", — утверждает глава киевского режима. По его заявлениям, удары также были нанесены по целям в Днепропетровской и Полтавской областях. В субботу Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Помимо этого, под удары попали районы сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 148 районах. В ответ на атаки ВСУ, направленные на гражданские объекты, ВС России систематически наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре, используемой Украиной для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

